Адвокаты 30 ноября проведут бесплатные консультации для малоимущих

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские адвокаты проведут 30 ноября бесплатные консультации для малоимущих. Акция приурочена ко Дню юриста, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ирина Реут.

Адвокаты разъяснят действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.

Подобные мероприятия по решению совета БРКА проводятся в республике регулярно. В частности, бесплатные юридические консультации адвокаты в этом году оказывали 15 марта - по случаю Дня Конституции, 26 июня - по случаю Дня образования адвокатуры и 28 сентября - по случаю Дня пожилых людей.

В основном людей интересуют вопросы, связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, вопросы социальной поддержки, наследства.-0-