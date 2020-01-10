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10 января 2020, 13:54

Агентство телевизионных новостей Белтелерадиокомпании отмечает 25-летие

Фото из архива
Фото из архива

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство телевизионных новостей Белтелерадиокомпании отмечает в январе 25-летие. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

АТН - самое оперативное и мобильное подразделение медиахолдинга, в числе основных задач которого - подготовка новостей, информационно-аналитических и цикловых программ, документальных фильмов и оригинальных спецпроектов. "Главный эфир", "Панорама", "Зона Х", "Сфера интересов", "Клуб редакторов", "Актуальное интервью", "На контроле Президента", "Беларусь помнит", "Новости экономики", "Специальный репортаж", "Поколение.by", "Родные люди" - сотрудники АТН создают в общей сложности порядка 40 спецпроектов.

Сегодня в АТН работает около 300 специалистов - редакторы, обозреватели, режиссеры, телеоператоры, видеоинженеры, продюсеры, администраторы, гримеры. Агентство обладает сетью корреспондентов во всех областях Беларуси и за рубежом. А поначалу штат сотрудников состоял всего из 15 человек, когда 9 января 1995 года вышел в эфир первый выпуск новостей от АТН.

С 1996 года вечером в блоке с "Панорамой" начал выходить "Специальный репортаж", авторы которого стали активно использовать сюжеты, снятые в регионах. "К слову, в 1990-х корреспонденты АТН были единственными представителями отечественного телевидения в Югославии и Грузии и давали возможность белорусскому зрителю каждый день получать объективную информацию из горячих точек. Проекты журналистов агентства не раз были отмечены на самом высоком государственном уровне. В 2005 году на церемонии вручения Первой национальной телевизионной премии "Телевершина" победила "Панорама" как "Лучшая информационная программа", а сотрудники АТН были отмечены в номинациях "Лучший репортер" и "Лучший режиссер". В будущем в копилке подразделения будут самые престижные журналистские премии и "Телевершины" в разных номинациях", - рассказали в пресс-службе.

Ежедневно журналисты АТН знакомят телезрителей "Беларусь 1", международного спутникового "Беларусь 24", а также интернет-пользователей со всего мира с обзорами наиболее значимых событий в республике и за ее пределами. Спектр широк и разнообразен: политика, экономика, общество, культура, спорт. Стремясь быть в центре происходящего и делиться со зрителями самой оперативной и объективной информацией, Агентство теленовостей активно размещает свой продукт в сети. Набирает популярность Telegram-канал АТН, в котором многие новости Беларуси и мира появляются даже раньше телеэфира. Уникальный контент представлен также на Youtube-канале и официальных страницах агентства в социальных сетях. Самая динамичная телевизионная служба обзавелась и своим мобильным приложением - "Новости АТН". Вся новостная картина дня в стране и мире, все выпуски проектов АТН, дополнительные и эксклюзивные материалы, а также возможность предложить свою новость, задать вопрос на горячую линию или для онлайн-конференции доступны на смартфонах и других гаджетах.

Сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" выйдет фильм "25 часов в сутки", посвященный юбилею АТН. Зрители узнают, каким было подразделение четверть века назад и каким стало сегодня, побывают в суперсовременной новостной студии "300 метров" и увидят всю творческую кухню агентства.-0-

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