27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аисты и деревенские ласточки вернулись в Беларусь после зимовки, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Весну на своих крыльях несут нам белые аисты. "Ахова птушак Бацькаўшчыны" получила уже 281 сообщение об их возвращении в Беларусь. Сегодня эти птицы уже прилетели во все регионы страны. Деревенских ласточек пока еще видели мало. Первую заметили 20 марта. Это очень рано: обычно деревенские ласточки возвращаются из Африки в апреле", - отметили в АПБ.

В первой половине апреля в Беларусь должны прилететь кукушки. В начале мая вернутся береговые ласточки и черные стрижи, в конце мая - золотистые щурки.

В Беларуси сейчас проводят акцию по наблюдению за птицами "Живая весна". Это международный проект, цель которого - привлечь внимание детей и взрослых к охране мигрирующих птиц. В этом году кампания продлится до 1 июля. Вестниками "Живой весны" избраны семь птиц, которых достаточно легко узнать: белый аист, деревенская ласточка, черный стриж, кукушка, золотистая щурка, береговая ласточка и галстучник. Люди из разных стран Европы и Африки наблюдают за ними и составляют онлайн-карту путешествия птиц из теплых краев на родину.

АПБ приглашает всех желающих поучаствовать в акции. Заметив птицу одного из семи видов, можно рассказать об этом с помощью формы "Добавить наблюдение" на сайте кампании "Живая весна" или оставить сообщение в соцсетях Facebook и "ВКонтакте" на посвященных проекту страницах.-0-

Фото Александра Хитрова