Академия управления и Национальный художественный музей подписали договор о сотрудничестве

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте и Национальный художественный музей Беларуси подписали договор о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-центре академии.

Церемония прошла в Национальном художественном музее. Свои подписи под документом поставили ректор академии Вячеслав Данилович и генеральный директор музея Владимир Прокопцов.

Стороны рассчитывают на реализацию совместных проектов в сфере образования, культуры и искусства, разработку и использование инновационных технологий в системе образования и социокультурной деятельности обучающихся в Академии управления, организацию совместных мероприятий идеологической направленности и другое.

Владимир Прокопцов отметил, что со своей стороны сотрудники музея готовы проводить тематические экскурсии, представлять музейные программы для обучающихся Академии управления, особенно для работников культуры исполнительных комитетов. "Наш музей является научно-образовательным центром в Беларуси. Поэтому мы заинтересованы, чтобы те руководители, которые будут проходить у вас переподготовку, подпитывались здесь духовной составляющей, а после, на местах, организовывали работу в музеях. Мы готовы сделать универсальную программу, которую будем давать через руководителей музеев", - рассказал он.

Ректор Академии управления Вячеслав Данилович обратил внимание на то, что на VI Всебелорусском народном собрании в резолюции отмечена необходимость укрепления в нашем обществе духовно-нравственных традиций, а Национальный художественный музей является центром таких ценностей.

"Важно, чтобы эта духовно-нравственная составляющая присутствовала у управленцев, которые у нас готовятся. Потому что от них во многом зависит, как будет развиваться наше государство и общество. Профессиональными, высококвалифицированными специалистами разработана программа курсов повышения квалификации для руководителей, которые занимаются государственным управлением в сфере культуры, "Государственная политика в сфере культуры на современном этапе". В рамках этой программы предусмотрено, что специалисты Национального художественного музея будут проводить занятия и делиться своим опытом", - подчеркнул ректор.-0-

Фото Академии управления