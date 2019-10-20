Академия управления рассчитывает привлекать лекторов из числа ведущих зарубежных ученых и госдеятелей

20 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси рассчитывает, что в дальнейшем сможет привлекать в качестве лекторов ведущих зарубежных ученых и государственных деятелей. Об этом сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил ректор вуза Геннадий Пальчик.

По словам Геннадия Пальчика, в Академии управления полагают, что по мере развития у вуза "будет возможность для того, чтобы ведущие зарубежные ученые, государственные деятели выступали для ее слушателей, студентов и преподавателей". Важно, чтобы и белорусские управленцы, государственные деятели непосредственно участвовали в образовательном процессе, убежден ректор.

"Уже сегодня, мы в нашем учебном процессе на уровне требований Болонского процесса встраиваем модули преподавателей зарубежных университетов. Это уже у нас есть и для слушателей, и для студентов", - добавил он.

В пятницу, 18 октября, Академию управления посетил глава государства Александр Лукашенко. Он встретился со слушателями, студентами, магистрантами, аспирантами и преподавателями вуза. Геннадий Пальчик отметил конструктивную и доброжелательную атмосферу этой встречи. На ней обсуждался широкий спектр тем: от задач, которые Президент ставит перед коллективом вуза, до внутренне- и внешнеполитических вопросов. Участники встречи также не упустили возможности задать главе государства личные вопросы.-0-