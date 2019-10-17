Акция "Белавиа": больше всего билетов продали в Москву, Тбилиси и Калининград

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самыми популярными направлениями по акции "Белавиа" стали Москва, Тбилиси и Калининград, сообщили БЕЛТА в авиакомпании.

С 16 по 17 октября "Белавиа" провела распродажу. Впервые в акцию были включены все регулярные направления без исключения. Стоимость билетов составила 20 евро плюс таксы и сборы за полет туда-обратно и 15 евро плюс таксы и сборы - в одну сторону.

"Всего за сутки продано более 60 тыс. мест. Самыми популярными направлениями, по данным авиакомпании, стали Москва, Тбилиси и Калининград. Самым дешевым авиабилетом в обе стороны стал билет в Москву (аэропорт Жуковский) - 28,56 евро", - отметили в авиакомпании.

Наибольшим спросом у пассажиров "Белавиа" пользовалась Москва. На этот рейс куплено 4 650 мест. Вторым по популярности направлением стала грузинская столица со стоимостью билета 84,14 евро за полет туда-обратно. На рейс в Тбилиси билеты купили 4 294 человека. В топ-три вошел и Калининград. В этот город куплено 3 551 место по цене 34,56 евро туда-обратно. Замыкают пятерку самых востребованных городов для путешествия Санкт-Петербург (3 310 мест) и Нур-Султан (2 647 мест). Билеты в/из Минска в Санкт-Петербург и обратно стоили 54,56 евро, а в Нур-Султан - 73,65 евро.

Среди европейских направлений, билеты на которые выкупили в первые 2 часа с момента старта акции: Ларнака, Барселона, Милан, Рим и Прага. Стоимость этих направлений за полет туда-обратно по акции варьировалась от 75 до 110 евро.

По словам генерального директора "Белавиа" Анатолия Гусарова, скоро авиакомпания представит новые тарифы, которые должны порадовать пассажиров, предпочитающих путешествовать без багажа.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 30 воздушных судов (семь Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, пять Boeing 737-300, четыре Embraer-175, шесть Embraer-195, два CRJ-200). -0-