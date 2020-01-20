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20 января 2020, 08:09

Акция "Безопасность - в каждый дом!" стартует в Беларуси

Фото МЧС Беларуси
Фото МЧС Беларуси

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели с 20 января по 20 февраля проведут во всех уголках Беларуси акцию "Безопасность - в каждый дом!", которая призвана привлечь внимание людей к проблеме возникновения пожаров и гибели на них, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Первый этап акции, который пройдет по 26 января, направлен на работу с теми, кто злоупотребляет алкоголем и ведет асоциальный образ жизни. Мероприятия проведут на базе наркологических диспансеров, центров безопасности и пожарных аварийно-спасательных частей. Запланированы профилактические беседы, демонстрация фильмов, занятия на тематических интерактивных площадках. Помогать спасателям будут сотрудники милиции, работники здравоохранения и др.

На втором этапе, который пройдет по 2 февраля, внимание спасателей сместится на престарелых граждан с активной жизненной позицией и жителей сельских населенных пунктов. Для них проведут широкомасштабное мероприятие "Скарбонка бяспекi". Подготовлены квест-игра "Первый спасатель на деревне", игра "Поле чудес с МЧС", "Караоке безопасности".

С 3 по 7 февраля пройдет третий этап. Акцент будет сделан на трудовые коллективы предприятий и санаториев. Работники МЧС разъяснят основные правила безопасности, продемонстрируют тематические фильмы, проведут викторины и конкурсы, а также развернут работу интерактивных площадок. Заключительным аккордом этого этапа станет концертная программа, подготовленная при участии юных спасателей-пожарных и работников культуры.

Не останутся без внимания и студенты вузов, лицеев и колледжей - им посвящен четвертый этап акции, который пройдет с 10 по 14 февраля. Студенты станут участниками ток-шоу "Диалог", в котором постараются найти решения существующих проблем в области безопасности жизнедеятельности. Интерактивная беседа "Секрет безопасности" позволит узнать основные причины пожаров и закрепить полученные знания на практике. Во время игры "Где логика?" участникам предстоит связать зашифрованные на слайдах слова с правилами безопасного поведения, а во время "Брейн-ринга" в течение минуты ответить на вопросы, касающиеся безопасности жизнедеятельности.

Заключительный этап акции, который стартует 17 февраля, ориентирован на места с массовым пребыванием людей - открытые площадки, крупные торговые центры, рынки и т.п. Финальные мероприятия будут представлены интерактивными площадками и яркими концертными программами, в которых примут участие активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП), коллективы художественной самодеятельности и звезды белорусской эстрады.

Как отметили в МЧС, неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожаров. Статистика свидетельствует, что практически половина из них возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности.-0-

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