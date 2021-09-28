Акция "Чистый лес" пройдет в Беларуси 9 октября

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Чистый лес", приуроченная к Году народного единства, пройдет в Беларуси 9 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

На протяжении дня волонтеры помогут лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок, уборке строительных и бытовых отходов, благоустройстве придорожных полос, а также лесных массивов вблизи населенных пунктов и памятных мест. Принять участие в акции может любой желающий, для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем намерении.

Как и в предыдущие годы, особый акцент планируется сделать на работе с детьми и пользователями социальных сетей. Каждый ребенок, принявший участие в акции, получит от лесхозов небольшой сувенир. Ценные подарки ждут и авторов самых креативных фото и видео, размещенных в социальных сетях под хештегами #ЧыстыЛес2021 и #ЧистыйЛес2021.

В 2020 году в акции "Чистый лес" поучаствовали почти 39 тыс. человек. Только за сутки волонтеры вместе с работниками лесного хозяйства убрали около 4,5 тыс. куб.м мусора и хлама, навели порядок вдоль придорожных полос, благоустроили места вблизи мемориальных комплексов и памятных знаков. Дополнительно было высажено более 1,3 млн деревьев.-0-