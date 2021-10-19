Акция "COVID-патруль" стартовала в областных центрах Беларуси

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-профилактическая акция "COVID-патруль" стартовала сегодня в областных центрах Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, руководитель движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

В "COVID-патруль" вошли волонтеры организации "Доброе сердце" от 18 лет и старше. Молодые люди прошли обучение и инструктаж.

"Составлены графики дежурств волонтеров в торговых центрах, где проводится вакцинация. Ребята в группах от 2 до 4 человек, экипированные необходимыми средствами защиты и специальными бейджами, будут вести информационно-просветительскую работу о необходимости вакцинации, что позволит сберечь себя и своих близких. Также волонтеры напомнят всем о необходимости соблюдения масочного режима и дистанцирования", - рассказала Александра Гончарова.

Такие волонтерские группы созданы во всех областных центрах. "Дежурить "COVID-патрули" будут со вторника по четверг с 17.00 до 19.00 или с 18.00 до 20.00, - отметила секретарь ЦК БРСМ. - Хочется добавить, что на прошлой неделе состоялось первое республиканское онлайн-обучение волонтеров из "COVID-патруля". А на этой неделе такие волонтерские интенсивы пройдут во всех регионах. К слову, наши "COVID-патрули" дежурят не только в торговых центрах, но и в общественном транспорте, около мест массового скопления людей".

Кроме того, БРСМ возобновил работу горячих линий в своих территориальных структурах, где можно получить как информационную поддержку, так и оставить заявку на оказание помощи по доставке продуктов и лекарственных средств.

Организатором информационно-профилактической акции "COVID-патруль" выступает БРСМ при поддержке Белорусского союза женщин и Белорусского общества Красного Креста.-0-

Фото Александра Хитрова