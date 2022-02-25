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25 февраля 2022, 09:00

Акция ко Дню защитников Отечества ДЕЙСТВУЕТ ЕЩЕ 4 ДНЯ! Сэкономь на покупке недвижимости ДО 25 000 РУБЛЕЙ!

Многофункциональный комплекс Minsk World - одно из лучших мест для благополучной и здоровой, радостной и продуктивной жизни, ведения бизнеса и воспитания детей.

ДО 28 ФЕВРАЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРИ ПОКУПКЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ АПАРТАМЕНТОВ В ОТДЕЛЬНЫХ НОВОСТРОЙКАХ БУДУЩЕГО

MINSK WORLD

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ ДО 350 РУБЛЕЙ ЗА М2!

ОБЩАЯ СУММА ЭКОНОМИИ - ДО 25 000 РУБЛЕЙ!

В квартале "Южная Европа" скидку до 350 рублей за м² на определённые апартаменты можно получить, приобретая недвижимость в уже готовом комфортабельном доме "Флоренция".

Квартал "Южная Европа". Новостройка "Флоренция"
Квартал "Южная Европа". Новостройка "Флоренция"

В благоустроенном квартале "Азия" акционное предложение действует в домах "Сеул" и "Куала-Лумпур".

Квартал "Азия"
Квартал "Азия"

"Сеул" - один из престижных домов, который появится на карте Minsk World!
"Сеул" - один из престижных домов, который появится на карте Minsk World!

"Куала-Лумпур" - элитная новостройка будущего!
"Куала-Лумпур" - элитная новостройка будущего!

Акция ко Дню защитников Отечества проходит в квартале "Западная Европа"!

Квартал "Западная Европа"
Квартал "Западная Европа"

Скидка до 350 белорусских рублей за м² также предоставляется при покупке определённых апартаментов в доме "Брюссель".

Дом "Брюссель". Квартал "Западная Европа"
Дом "Брюссель". Квартал "Западная Европа"

Акция действует и в комфортабельной новостройке "Женева".

Наземная парковка в Minsk World
Наземная парковка в Minsk World

У тех, кто хотел бы жить в новых реалиях комфорта, есть возможность поселиться в квартале с романтичным названием "Мировые танцы". Над его инфраструктурой работали лучшие белорусские и зарубежные урбанисты!

Квартал "Мировые танцы"
Квартал "Мировые танцы"

Добро пожаловать в дом "Самба", где на приобретение определённых апартаментов со свободными планировками, высокими потолками и панорамными окнами также распространяется акция ко Дню защитников Отечества (экономия до 25000 рублей на покупке элитной недвижимости!).

Эстетика Minsk World
Эстетика Minsk World

Романтичное название танца "Ча-Ча-Ча" носит 25-этажная новостройка будущего, которая станет одним из высотных акцентов квартала. Специальное предложение, позволяющее сэкономить до 350-ти рублей на каждом м2, распространяется и на этот престижный дом!

Дома квартала "Мировые танцы"
Дома квартала "Мировые танцы"

Квартал "Северная Америка" благоустроен и красив! Здесь также можно сэкономить до 25000 рублей на покупке апартаментов в строящемся доме "Бостон".

Квартал "Северная Америка" с высоты птичьего полёта
Квартал "Северная Америка" с высоты птичьего полёта

На карте Minsk World вскоре появится новый дом "Бостон"
На карте Minsk World вскоре появится новый дом "Бостон"

Один из кварталов многофункционального комплекса назван Happy Planet ("Счастливая планета"). Акция действует в домах Hyde Park и Central Park. Окна этих новостроек ближайшего будущего будут выходить на новый городской парк с зоной озеленения 40 га!

Парк будущего в квартале Happy Planet
Парк будущего в квартале Happy Planet

Комфортные условия жизни ждут тех, кто в ближайшие 4 дня решит воспользоваться акционным предложением и, сэкономив до 25000 рублей, приобретёт определённые апартаменты в доме "Санторини" квартала "Средиземноморский".

Дом "Санторини". Квартал "Средиземноморский"
Дом "Санторини". Квартал "Средиземноморский"

MINSK WORLD - мир, где будет комфортно

каждому из членов Вашей семьи!

В кварталах многофункционального комплекса обустраиваются спортивные площадки, где можно будет играть в теннис, футбол, баскетбол и волейбол. На прилегающих территориях есть территории воркаута, позволяющие жителям престижных домов поддерживать хорошую физическую форму.

Теннисный корт в Minsk World
Теннисный корт в Minsk World

Площадка для игры в баскетбол
Площадка для игры в баскетбол

Место для воркаута в одном из кварталов Minsk World
Место для воркаута в одном из кварталов Minsk World

Minsk World - многофункциональный комплекс, где комфортно будут чувствовать себя не только взрослые, но и дети. На прилегающих к престижным домам территориях есть красочные детские площадки. Транзитное движение здесь исключено! Детям будет радостно и безопасно!

Квартал "Азия". Так ярко и красочно выглядит детский городок!
Квартал "Азия". Так ярко и красочно выглядит детский городок!

Созданы все условия для автомобилистов! Есть парковочные места под открытым небом. Но лучше всего оставлять автомобиль на одном из паркингов. Они уже работают и активно строятся в Minsk World. Автомобиль защищён от агрессивного воздействия окружающей среды и противоправных действий третьих лиц. Владелец имеет к машине круглосуточный доступ!

Паркинг в Minsk World
Паркинг в Minsk World

Развивается транспортная инфраструктура. В Minsk World предусмотрены 2 станции метро. Одна из них (ст. м. "Ковальская слобода") уже открыла двери для пассажиров. Запуск станции метро "Аэродромная" запланирован на 2023 год. По периметру многофункционального комплекса расположены остановки наземного транспорта, позволяющие уехать в любой район Минска.

Ст. м. "Ковальская слобода"
Ст. м. "Ковальская слобода"

Здесь будет комфортно владельцам домашних животных. Обустроены территории, куда можно прийти с четвероногим другом и хорошо провести время, дав любимцу возможность порезвиться и преодолеть барьеры.

Место для базовой дрессуры животных!
Место для базовой дрессуры животных!

В Minsk World возводится Международный финансовый центр. Этот уникальный объект станет новым лицом деловой Беларуси и платформой для реализации различных бизнес-идей.

Комплекс зданий Международного финансового центра
Комплекс зданий Международного финансового центра

В шаге от МФЦ возводится "Avia Mall" - один из крупнейших торгово-развлекательных центров страны. В ТРЦ появятся магазины и бутики, где будет представлена широчайшая палитра брендов. Жители Minsk World смогут прийти сюда с детьми для отдыха, развлечения и шоппинга!

ТРЦ "Avia Mall"
ТРЦ "Avia Mall"

Стоимость апартаментов в Minsk World с появлением этих объектов на карте города вырастет. Сегодня и в ближайшие 4 дня у вас есть возможность

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Minsk World. Праздник, который

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