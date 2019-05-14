Акция "Малая родина: эстафета полезных дел" пройдет в летних оздоровительных лагерях

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нынешний летний сезон республиканская акция "Малая родина: эстафета полезных дел" в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования расширит свой формат. Об этом сообщил сегодня начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"План мероприятий акции обновлен и дополнен новыми формами работы. Особое внимание будет уделено видению перспектив развития малой родины через проведение конкурсов среди воспитанников, таких как "Большое будущее малой родины", "Будущее агрогородков глазами детей", "Идеи молодежи для малой родины", "Успешный я - успешная страна", - рассказал Эдуард Томильчик. - Центральным мероприятием республиканской акции станет фестиваль оздоровительных лагерей "Летний маршрут: малая родина" в детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", который состоится в августе 2019 года".

Кстати, "Зубренку" 17 августа исполняется 50 лет. Как отметил Эдуард Томильчик, за эти годы учреждение прошло путь от лагеря пионерского актива до национального детского образовательно-оздоровительного центра. Для нескольких поколений детей смена в учреждении сыграла роль в достижении будущих побед, став этапом гражданского становления, а также своеобразной школой жизни для начинающих и опытных педагогов.

Представитель Министерства образования отметил, что совместно с учреждениями здравоохранения, культуры, органами внутренних дел, структурами МЧС организаторы оздоровления детей продолжают разрабатывать комплекс мероприятий для гармоничного отдыха и воспитания детей в условиях безопасности.-0-

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