Акция "Малітва за мір і адзінства" пройдет в эфире Белорусского радио 11 апреля

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское радио при содействии Уполномоченного по делам религий и национальностей 11 апреля организует духовно-просветительскую эфирную акцию "Малітва за мір і адзінства". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В Белтелерадиокомпанию регулярно поступают обращения от представителей различных религий, в которых отмечается высочайшая ценность межконфессионального мира и свободы вероисповедания в Беларуси. К примеру, письма прихожан католических парафий пришли из Новогрудского, Лидского, Пуховичского, Ивьевского, Несвижского и Воложинского районов, а также Минска. Немало поступило обращений от православных христиан, иудеев и мусульман. Люди с болью высказываются против попыток расколоть белорусское общество, особенно когда для этих целей кощунственно используются чувства верующих", - рассказали в пресс-службе.

В Год народного единства, считает творческая группа Белорусского радио, как никогда важно быть вместе, чтобы противостоять пагубным деяниям и сохранить мир и согласие на нашей земле. Тематическая эфирная акция "Малітва за мір і адзінства" начнется на Первом национальном канале Белорусского радио с передачи Белорусского экзархата "Духоўнае слова" в 7.30 и продолжится в 8.15 совместной с Минско-Могилевской архидиоцезией Римско-католического костела в Беларуси трансляцией воскресной проповеди.

Первый национальный канал Белорусского радио можно слушать по всей стране на ультракоротких волнах, в FM-диапазоне, а также в режиме реального времени на сайте радыё.бел и в цифровом стардарте DVB-T.-0-