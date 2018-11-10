Акция МЧС "Не прожигай свою жизнь!" стартует 12 ноября в Беларуси

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Не прожигай свою жизнь!" пройдет с 12 по 30 ноября. На сайте Витебского областного управления МЧС размещена информация об этапах проведения мероприятий, сообщает БЕЛТА.

Спасатели проведут акцию для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожности при курении, поскольку непотушенная сигарета является одной из наиболее частых причин возгораний, в том числе случаев с человеческими жертвами.

Мероприятия акции пройдут в 4 этапа. К работникам МЧС присоединятся активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и представители других организаций.

Для привлечения максимального внимания в первый день акции спасатели посетят наиболее оживленные места городов и населенных пунктов - железнодорожные и автовокзалы, автостанции, площадки у торговых объектов, рынки. Пассажиры общественного транспорта проедут по "Маршрутам безопасности", на которых во время движения представители МЧС и их юные помощники расскажут об опасности курения в постели, раздадут тематические памятки с логотипом акции.

Во время второго этапа, с 13 по 20 ноября, спасатели проведут профилактические встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций, посетителями пунктов общественного питания, побывают в санаториях и учреждениях здравоохранения. Участников встреч ждут памятки о пожарной безопасности, информация об оперативной обстановке и полезные советы, как уберечь себя и близких от пожара.

Акцент третьего этапа, с 21 по 27 ноября, будет сделан на профилактику среди учащихся высших и средних специальных учебных заведений. Для молодежи спасатели подготовят тематические программы в формате открытых диалогов, интеллектуальных игр и даже дискотек с демонстрацией профилактических и обучающих видеофильмов, проведением викторин, конкурсов и творческими номерами.

Во время финального этапа, с 28 по 30 ноября, состоятся яркие мероприятия в местах массового пребывания людей. Концертные программы, игровые площадки для детей и взрослых, конкурсы, тематические фотозоны и беспроигрышные лотереи позволят провести время не только интересно, но и с пользой. В Витебске, например, такими площадками выбраны ТЦ "Марко-Сити" и "Трио".-0-