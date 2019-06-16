Акция по профилактике рака головы и шеи пройдет в Беларуси в сентябре

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в сентябре присоединится к Европейской неделе ранней диагностики рака головы и шеи, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией онкопатологии центральной нервной системы с группой онкопатологии головы и шеи РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Жанна Колядич.

По всем регионам страны 16-20 сентября будут организованы бесплатные медицинские осмотры с участием специалистов-онкологов, оториноларингологов, стоматологов. Посещение специалиста с профилактической целью позволяет выявить заболевание на ранних стадиях, а значит, спасти жизнь многим пациентам. В эти дни также планируется проведение республиканской конференции.

Как отметила Жанна Колядич, диагностика злокачественных новообразований слизистой оболочки полости рта, носа, ротоглотки, гортани не представляет особой сложности, поскольку они относятся к опухолям наружной локализации. Однако запущенность остается высокой.

Лечение длительное, дорогостоящее, зачастую травматичное. По словам заведующей лабораторией, ранняя диагностика злокачественных опухолей, которая на сегодня является главным условием их успешного лечения, должна проводиться не по мере обращения пациента за помощью к врачу, а посредством углубленных систематических обследований тех, кто включен в группу повышенного риска заболевания злокачественным новообразованием.

Фоновыми процессами, которые предшествуют развитию опухоли локализации головы и шеи, являются хронические воспалительные изменения слизистой оболочки гортани, носа, глотки. Среди больных до 70% - курящие. В табачном дыме множество токсических веществ, которые, раздражая слизистую оболочку, вызывают и поддерживают хроническое воспаление. "Нужно помнить, что любое новообразование при неэффективности курса местного лечения подлежит удалению с выполнением гистологического лечения, пациент подлежит постоянному наблюдению профильного врача один раз в полгода. Это и есть первичная профилактика рака", - добавила Жанна Колядич. Особую настороженность в отношении заболевания также должны иметь люди, работающие с различными токсичными испарениями, пылью.-0-