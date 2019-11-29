Акция по профилактике ВИЧ проходит в Беларуси по 10 декабря

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильная республиканская профилактическая акция "С прицелом на здоровье: 90-90-90. Будь в теме. Пройди тест. Защитись от #ВИЧ" проходит в Беларуси по 10 декабря. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Все желающие добровольно в специальном автобусе проходят экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне и анкетирование по проблеме ВИЧ-инфекции. Можно принять участие в викторине и получить тематические сувениры. Кроме того, врач-эпидемиолог и психолог проконсультируют по вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции.

Акция проходит в местах массового нахождения людей и на предприятиях. Задействованы ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч", ОАО "Минский автомобильный завод", КУП "Минская овощная фабрика", КТУП "Минский Комаровский рынок", ОАО "Криница", ОАО "Дрожжевой комбинат", ЧУП "МАВ", ОАО "Минский завод колесных тягачей", ОАО "Минский тракторный завод", Студенческая деревня и др.

Ежегодно во всем мире в ноябре-декабре проводятся профилактические мероприятия Всемирной кампании против ВИЧ/СПИДа, приуроченные Всемирному дню профилактики СПИДа 1 декабря. В Беларуси в этот период во всех регионах организовывают выставки, конкурсы, соревнования, открытые уроки, выступления.

В Беларуси с диагнозом "ВИЧ-инфекция" проживают около 21,8 тыс. человек. Ежегодно в стране регистрируется более 2 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции. В последние годы наибольшее количество новых случаев регистрируется у людей в возрасте от 30 до 49 лет. Преобладает гетеросексуальный путь передачи ВИЧ, который составляет более 80%.-0-