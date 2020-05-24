Акция "Внимание - дети!" пройдет в Беларуси с 25 мая по 5 июня

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД с 25 мая по 5 июня проведет профилактическое специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!", сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Милиция, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. "Инспекторы ГАИ проведут рейды. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей, - проинформировали в ГАИ. - В дни проведения спецмероприятий движение транспорта в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями при их наличии".

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских садов и школ, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.-0-