Акцию "Дети и безопасность" проведет БЖД с 29 августа по 8 сентября

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии учебного года Белорусская железная дорога проведет акцию "Дети и безопасность". Профилактические мероприятия пройдут с 29 августа по 8 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Цель акции - привлечь внимание родителей и подростков к проблеме несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта и предотвратить их. "Работники БЖД совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел организуют рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. Кроме того, на вокзалах и в поездах гражданам дополнительно расскажут о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, проведут разъяснительно-профилактическую работу в трудовых коллективах предприятий и в учреждениях образования", - рассказали в пресс-центре.
Работа по предупреждению несчастных случаев с участием несовершеннолетних на железной дороге проводится регулярно и находится на особом контроле, подчеркнули в БЖД. В частности, летом проходят встречи с подростками в учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях, расположенных в непосредственной близости от объектов железнодорожного транспорта.
Что касается причин несчастных случаев с участием подростков, то основными по-прежнему остаются игнорирование элементарных мер безопасности: нахождение в зоне повышенной опасности в наушниках, разговоры по мобильному телефону при переходе железнодорожных путей, фотографирование на объектах ж/д транспорта.-0-