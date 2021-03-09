Актуальные вопросы медицины рассмотрят на международной конференции в Гомеле

9 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XIII Республиканская научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы развития современной медицины" пройдет в Гомельском государственном медицинском университете 6-7 мая, сообщили БЕЛТА в вузе.

На форум приглашают студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых из Беларуси и других стран.

Работы участников будут разделены по 30 научным направлениям: от акушерства и гинекологии, военной и экстремальной медицины до патологической анатомии, методов диагностики и хирургии, в том числе военно-полевой. Также молодые ученые могут представить свои исследования по микробиологии, вирусологии, иммунологии, неврологии, психиатрии, общей и клинической фармакологии, онкологии, педиатрии и др.

Предусмотрены очный и заочный форматы участия. Очная форма предполагает устный доклад с возможной публикацией материала, стендовый доклад либо участие в качестве слушателя конференции. Участники-заочники могут представить свои доклады для публикации, электронные постеры, а также видеодоклады. В этом случае рекомендуемый формат - запись пятиминутного видеоролика с демонстрацией презентации работы и устными сопроводительными комментариями.

Официальные языки конференции - русский, белорусский, английский.

Прием статей для участия в конференции до 31 марта.-0-