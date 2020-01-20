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20 января 2020, 09:00

"Александрия": квартиры в новом доме комплекса "Минск Мир" вызвали большой интерес

Cегодня с утра в отделе продаж "Дана Холдингз" покупателей больше обычного! Людей привел сюда не праздный интерес - сегодня стартовали продажи квартир нового дома "Александрия" в квартале "Африка" многофункционального комплекса "Минск Мир". Старт - это лучшие условия, и тот, кто серьезно настроен на покупку жилья в столице, упускать такой шанс не намерен!

Более того, у целеустремленных покупателей есть и еще один весомый аргумент - застройщик "Дана Холдингз" по многочисленным просьбам продлил длительную рассрочку в комплексе "Минск Мир" на прежних условиях до конца января. И квартиры здесь можно купить в рассрочку до 10 лет! Самое время поторопиться!

В любом случае дом "Александрия" - очень интересный вариант с точки зрения покупки в нем квартиры. Он назван в честь древнейшего города Средиземноморья, в истории которого смешались эпохи, культуры и народы, и в стильном здании есть черты, которые делают его особенно привлекательным.

<i>Дом "Александрия" квартала "Африка"</i>
Дом "Александрия" квартала "Африка"

В доме "Александрия" - 24 этажа и 281 квартира от 30 до 74 квадратных метров.

Все квартиры свободной планировки. Определить количество и размер комнат жильцы смогут самостоятельно - так, как это будет удобно именно для их семьи.

В квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа - французские окна с детскими замками безопасности.

<i>В доме "Александрия" все квартиры свободной планировки, остекленные лоджии с тонировкой, начиная с пятого этажа - французские окна</i>
В доме "Александрия" все квартиры свободной планировки, остекленные лоджии с тонировкой, начиная с пятого этажа - французские окна

Хотите что-то особенное? Тогда обратите внимание на первый этаж - здесь будут находиться квартиры с отдельным входом с придомовой территории, приватной террасой со стеклянным козырьком от осадков и собственной калиткой. Вы будете чувствовать себя почти как в таунхаусе!

Подъезд сквозной, с двумя выходами - на улицу, к парковкам для автомобилей, и в тихий зеленый двор. Главный вход с пандусом, а вся входная группа отделана керамогранитной плиткой.

Впрочем, подъезд - слово для описания "Александрии" не самое подходящее! Здесь красивое и просторное лобби, которое получит эксклюзивный дизайн: гранитные полы и порталы лифтов, стильное и практичное оформление стен. Предусмотрено, что в лобби будет стойка консьержа и туалетная комната с пеленальным столиком.

<i>Просторное дизайнерское лобби дома "Александрия"</i>
Просторное дизайнерское лобби дома "Александрия"

Современные дома высотные, и подъем даже на самый верх никогда не создаст проблем жильцам "Александрии". Ведь здание будет оборудовано тремя скоростными бесшумными лифтами ведущего мирового производителя OTIS!

В зеленом обустроенном дворе жителям понравятся детские и спортивные площадки, а также зоны спокойного отдыха.

<i>Зеленый двор обустроен для детского и спортивного отдыха</i>
Зеленый двор обустроен для детского и спортивного отдыха

Проектировщики постарались отразить название дома не только в оформлении лобби, но и фасадов. Дом "Александрия" получит оригинальное цветовое решение - в теплых песочно-коричневых тонах. Окна - с бронзовой тонировкой. С восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей маяка - это символ одного из семи чудес света, Александрийского маяка, прославившего город в веках.

<i>С восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей Александрийского маяка</i>
С восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей Александрийского маяка

Для покупателей важна и скорость строительства - мало кто сегодня готов обещанного три года ждать! И здесь - тоже хорошие новости: строительство дома "Александрия" уже началось, а срок его сдачи запланирован на первый квартал уже в следующем году!

Квартал "Африка" - новая локация на карте комплекса "Минск Мир", уже восьмой, в котором продаются квартиры!

Он расположен в западной части комплекса, и с юго-восточной стороны к нему будет примыкать новый городской парк площадью 10 гектаров. Это идеальное место для прогулок, детских игр и занятий спортом и настоящий остров зелени в самом центре городской застройки!

<i>Квартал "Африка"</i>
Квартал "Африка"

Непосредственно на территории квартала запланирован детский сад с бассейном - родителям этот факт в радость! В кварталах по соседству - две современные школы.

<i>На территории квартала запланирован детский сад с бассейном</i>
На территории квартала запланирован детский сад с бассейном

<i>В кварталах по соседству - две современные школы</i>
В кварталах по соседству - две современные школы

Внутренние дворы квартала "Африка", как и принято в комплексе "Минск Мир", будут свободны от движения машин. Но автовладельцы обижены не будут - жители и их гости смогут разместить машины на открытых парковках по периметру или в паркингах. К слову, первый в комплексе "Минск Мир" девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.

<i>Девятиуровневый крытый паркинг</i>
Девятиуровневый крытый паркинг

В квартале появятся также объекты культурно-бытового назначения, магазины и кафе. Зеленая дворовая территория получит востребованные жителями спортивные и детские площадки.

Напомним, что "Минск Мир" получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы. Это самый современный строящийся комплекс, расположенные в непосредственной близости от центра города.

Здесь предусмотрено развитое транспортное сообщение - две станции новой линии метро, а также остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса.

<i>Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса</i>
Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса

"Минск Мир" строится по принципу "город в городе", что предполагает главное - все необходимое здесь в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр - "Мара Молл" с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса - Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

<i>Международный финансовый центр Minsk World - деловое сердце комплекса</i>
Международный финансовый центр Minsk World - деловое сердце комплекса

И еще один приятный сюрприз для покупателей - они могут практически в режиме онлайн следить, как продвигается строительство комплекса и сколько этажей возведено в выбранном доме! Поможет им в этом видео-тур на сайте застройщика.

Не упустить возможность выбрать квартиру на старте продаж и воспользоваться уникальными финансовыми инструментами от "Дана Холдингз" спешат многие. Иван Гнеденок, например, квартиру пришел выбирать с дочерью и сыном. Он заранее решил, в каком комплексе хотел бы обзавестись жильем.

<i>Иван Гнеденок с дочерью и сыном</i>
Иван Гнеденок с дочерью и сыном

- Мы планируем построиться в комплексе "Минск Мир". В каком квартале и доме - еще рассматриваем, вариантов много, и все отличные! Район новый, сообщение удобное, метро будет. Там вообще кругом проспекты! Школы строят, детские сады - там все будет. Считаю, что свободная планировка - это тоже большой плюс, как строитель говорю: сделаешь все в квартире, как ты сам хочешь, как тебе удобнее! - рассуждает Иван.

Семья рассчитывает использовать финансовые инструменты, которые предлагает "Дана Холдингз", потому и не затягивает с принятием решения.

- Хотим воспользоваться или кредитом, или рассрочкой, поэтому перебираем различные варианты. Рассрочка выглядит предпочтительнее - по кредиту все-таки идут существенные переплаты, а рассрочка - вообще без процентов! И длительный срок - это очень важно. Мы сравнивали с предложениями других застройщиков: один-два года рассрочки для семьи с детьми и обычными доходами - слишком мало!

Иван Гневенок прав - с длительной рассрочкой позволить себе квартиру могут многие семьи с обычными стабильными доходами.

В комплексе "Минск Мир" рассрочка предоставляется до 10 лет и, по просьбам покупателей, на прежних условиях. Но только до конца января, поэтому времени воспользоваться именно этим финансовым инструментом осталось не так и много - всего две недели. Напомним, что для покупки необходим первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита в размере до 40 тысяч рублей, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

И, конечно же, есть выгодные кредиты от банков-партнеров - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе - 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир в новом доме "Александрия" можно узнать на сайте bir.by. Но еще лучше - заглянуть в эти дни в отдел продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

Пусть путь домой вам освещают огни "Александрии"!

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