Алименты, общие долги и супружеская измена: что прописать в брачном договоре - отвечает адвокат

Брачный договор как цивилизованный способ избежать ненужных конфликтов между супругами с юридической точки зрения очень полезен. Это довольно универсальное соглашение, в котором можно прописать многие аспекты: порядок раздела совместного имущества, материальные обязательства по отношению друг к другу, вопросы содержания и воспитания детей при расторжении брака. Адвокат, медиатор, управляющий партнер адвокатского бюро "Право и семейная медиация" Елена Жданович пояснила, когда брачный договор может стать действительно хорошим решением.

Слышала, что в брачном договоре можно указать пункт, по которому супруг в случае развода будет выплачивать алименты на ребенка и после его 18-летия, например, до момента окончания вуза. Так ли это?

Да, такое возможно. Главное, чтобы условия брачного договора не ухудшали положение ребенка, гарантированное действующим законодательством. Например, нельзя установить выплату алиментов до 15 лет или в меньшем размере. В нашей практике распространены случаи, когда родитель берет на себя обязательства по содержанию ребенка (выплате алиментов) на срок до 21 года.

Можно ли в брачном договоре закрепить, что в случае супружеской неверности часть имущества при разводе перейдет пострадавшей стороне? Прописывают ли в брачных договорах моменты, касающиеся привычек, домашних обязанностей и внешнего вида супругов? Слышала, что это популярно в некоторых странах.

Безусловно, все это можно указать. Вопрос, как правило, возникает в другом: как доказать супружескую неверность, кто может достоверно определить это. То есть это положение на практике не бывает бесспорным и зачастую вызывает немало конфликтов, ставя под сомнение и сам брачный договор, его реализацию. Поэтому, на мой взгляд, лучше определять порядок раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, не привязываясь к условиям, имеющим субъективное толкование.

Могут ли супруги прописать в брачном договоре обязанности по взаимному содержанию друг друга после развода, в том числе в случае инвалидности или потери работы?

Да, могут. Это очень важные положения брачного договора. Важно понимать, что договор имеет силу исполнительного документа, и в случае его нарушения государство будет контролировать выполнение его условий. Это существенная гарантия и защита супруга, оказавшегося после развода в сложной жизненной ситуации.

Заканчивает ли свое действие брачный договор, если один из супругов преждевременно умер? Решаются ли этим соглашением вопросы по принятию наследства? Можно ли, например, прописать, что в случае смерти супруги квартира перейдет детям?

Наследственные вопросы не входят в предмет брачного договора. Переход права собственности на имущество в случае смерти супруга может быть разрешен только в рамках наследственного законодательства, т.е. будет наследование по закону либо по завещанию.

Даже если дом или квартира до брака принадлежали одному из супругов, суд может признать их совместной собственностью. Такое возможно, если в период брака здесь были проведены работы, значительно увеличивающие стоимость жилья. Может ли собственник благодаря брачному договору обезопасить себя от возможных претензий на дом/квартиру со стороны супруга в случае развода?

Брачный договор может обезопасить супруга в такой ситуации. В нем можно прописать условие следующего содержания: имущество, принадлежавшее каждому из нас до вступления в брак, а также любое иное, полученное каждым из нас после заключения брака в дар или в порядке наследования, остается собственностью того, кому оно принадлежало, было подарено или кому перешло в порядке наследования, даже в том случае, если произведенные в период брака вложения в данное имущество значительно увеличат его стоимость (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.), независимо из каких источников производились вложения и их суммы.

Допустим, по брачному договору одному из супругов при разводе должно перейти имущество (например, квартира), которое значительно превышает положенную ему долю. Чтобы как-то уравнять права бывших мужа и жены, в договоре прописывают условие о денежной компенсации. Можно ли взамен такой компенсации передавать материальный объект, если нет достаточной суммы денег?

В этом случае речь идет о порядке передачи имущества каждому из супругов после расторжения брака, что действительно можно определить в брачном договоре согласно ст.13 Кодекса о браке и семье.

Важно понимать, что в брачном договоре определяется правовой режим общей совместной собственности супругов, т.е. в нем можно указывать только то имущество, которое было приобретено в браке. Если материальный объект принадлежит супругу на праве личной собственности, должна быть оформлена сделка иного рода. Все варианты компенсации и их оформления необходимо обсуждать с юристом, так как в подобной ситуации возникает много нюансов правового характера.

Родители планируют подарить молодоженам часть денег на покупку квартиры. Как оформить эту помощь, чтобы в случае развода при разделе имущества эта доля не считалась совместно нажитой, а учитывалась именно как доля дочери?

В этой ситуации можно заключить договор дарения или определить в брачном договоре, что в приобретаемой в период брака квартире молодоженов большая доля будет принадлежат супруге, так как именно ее родители оказывали большую материальную помощь при покупке жилья.

Можно ли прописать в брачном договоре, что в случае развода собственность одного из супругов перейдет ко второму? Например, машина, купленная супругом до брака, достанется бывшей жене?

Нет, в брачном договоре определяется только режим совместной собственности супругов. Машину, приобретенную до брака, можно подарить супруге.

Должны ли быть определены в брачном договоре условия и порядок возврата общих долгов и других совместных обязательств супругов?

Такие условия могут быть закреплены в брачном договоре. Например, можно указать, что каждый из супругов отвечает самостоятельно по займам, кредитам и иным долговым обязательствам, полученным на его имя в период брака, своими доходами и имуществом.

Могут ли заключить брачный договор бывшие муж и жена, которые планируют повторно оформить брак?

Согласно ст.13 Кодекса о браке и семье, Брачный договор вправе заключить лица, вступающие в брак, и супруги в любое время и в определенном ими объеме прав и обязанностей. Поэтому в данном случае они будут заключать брачный договор не как бывшие супруги, а как лица, вступающие в брак.

Можно ли заключить брачный договор, проживая в так называемом гражданском браке? Если нет, то как официально урегулировать имущественные отношения, в том числе по поводу приобретенных совместно вещей и строящегося жилья?

Основанием для брачного договора является брак, заключаемый на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

Для урегулирования имущественных отношений такого рода (без оформления брачных отношений) необходимо заключать гражданско-правовые сделки, которые будут порождать правовые последствия.

Имеет ли юридическую силу брачный договор, касающийся недвижимости за пределами Беларуси?

Брачный договор, оформленный в Беларуси, будет распространяться на недвижимое имущество, находящееся только на территории нашей страны. Например, гражданин Италии и гражданка Беларуси, состоящие в браке, решили заключить брачный договор. В такой ситуации нотариус должен им разъяснить, что в соответствии с законодательством нашей страны договор будет действовать в отношении имущества, находящегося на территории Беларуси. Если они хотят составить брачный договор, который действовал бы в двух странах, в нем следует отразить, что в отношении имущества, находящегося на территории нашей республики, будет действовать право Беларуси, а в отношении имущества, находящегося на территории Италии, - право этой страны.

По брачному договору квартира после развода должна была перейти в собственность жены. Однако по каким-то причинам договор не был зарегистрирован в организации по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, соответственно, считается недействительным. Можно ли как-то исправить ситуацию?

В Кодексе о браке и семье установлено требование об обязательной регистрации брачного договора в органах по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, если он содержит условия, которые являются или могут стать основанием возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса (ГК), если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае она регистрируется в соответствии с решением суда. Права и обязанности у сторон по сделке возникают с момента ее регистрации.

В каких случаях брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично?

Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично по общим основаниям признания сделок недействительными, предусмотренным ГК. Например, таким основанием может стать несоответствие брачного договора действующему законодательству. Или его заключение с гражданином, который признан судом недееспособным, либо с гражданином, хотя и дееспособным, но находящимся в момент его заключения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, либо с гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, без согласия попечителя, и т.д. Этот перечень, безусловно, не исчерпывающий - ГК предусматривает также многочисленные иные основания для признания сделки недействительной, и, следовательно, для признания таковым брачного договора.

Кроме того, основанием для признания брачного договора недействительным является несоблюдение п.11 постановления пленума Верховного суда «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». Исходя из его смысла, брачный договор не должен содержать условий, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. По сложившейся судебной практике, именно это основание наиболее часто используется для признания брачного договора недействительным.

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