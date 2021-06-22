Алкоголь и некоторые лекарства повышают риск получения теплового удара

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения назвало основные причины возникновения теплового удара. Информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Медики отмечают, что основной причиной теплового удара является воздействие на организм высокой температуры в условиях высокой влажности окружающей среды. Неблагоприятные последствия для здоровья могут наступить из-за ношения теплой и синтетической одежды, которая мешает телу выделять тепло. Также причиной развития теплового удара может стать чрезмерное употребление алкоголя, так как он нарушает терморегуляцию. Риск повышают и некоторые лекарственные средства. К таким относятся вазоконстрикторы, диуретики, антидепрессанты и антипсихотические средства.

Медики обращают внимание, что тепловой удар может получить любой человек, однако некоторые, ввиду их физиологических особенностей, подвержены большему риску. Например, у новорожденных терморегуляционные процессы развиты не в полной мере, поэтому у них риски выше. У пожилых людей терморегуляция с возрастом ослабевает, что тоже приводит к повышению риска получить тепловой удар. К группе риска относятся и беременные женщины. Кроме того, некоторые исследователи считают, что есть люди с генетическими особенностями организма, которые повышают риск возникновения теплового удара (врожденное отсутствие потовых желез, муковисцидоз).

Чтобы избежать последствий, врачи рекомендуют носить легкую одежду из натуральных материалов (лен, хлопок). При возможности дома нужно установить кондиционер. Следует больше пить жидкости, особенно в теплое время года. Прежде чем употреблять какие-либо лекарственные средства, обязательно проконсультировать с врачом. Машину не следует оставлять на солнце. Если все же это случилось, не нужно сидеть в раскаленном автомобиле больше 10 минут.

Человеку, который не привык к действию на организм высоких температур, следует ограничить физическую активность, по крайней мере, на пару дней в случае, когда произошла резкая смена температурного режима. Тяжелая физическая нагрузка под открытым солнцем - серьезный фактор риска. Если работу нельзя отложить, время от времени рекомендуется делать перерывы на отдых.-0-