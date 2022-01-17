Аналитик БИСИ: для белорусской молодежи особенно важен образ будущего

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для белорусской молодежи сегодня особенно важен образ будущего, заявил корреспонденту БЕЛТА аналитик БИСИ Николай Сухотский.
"Сегодня белорусская молодежь находится под защитой государства. У нас есть серьезная база нормативных правовых документов, касающихся молодого поколения. Особенно актуально то, что в проект Конституции вносится отдельная статья, которая позволяет белорусской молодежи максимально включиться в социальную деятельность. Социологические исследования показывают возрастающую значимость для молодежи волонтерских, социальных проектов, направленных на самореализацию инициатив", - сказал Николай Сухотский.
По его словам, молодежи необходимы прозрачные жизненные траектории, социальные лифты, возможность достичь успеха в Беларуси. "Для молодежи очень важно, чтобы с ней говорили на одном языке, слышали и понимали ее запросы и ожидания. Краеугольными принципами молодежной политики являются патриотизм, самореализация, открытость, сопричастность, коммуникация, преемственность поколений. Опыт родителей молодежь не отторгает, опыт старшего поколения востребован. Молодежь чувствует свой потенциал, готова многое сделать для страны. Один из самых главных ее страхов - не найти себя в жизни, не реализовать себя. Белорусскую молодежь привлекает представление о прогрессе, развитии. Поэтому от государства молодые люди хотят внимания к себе, своим проблемам, ими отторгается формальный подход, фальшь. Поэтому для молодежи особенно важен образ будущего, который она сможет построить сама, направляя свою активность в конструктивное русло", - констатировал аналитик.
Сегодня в Белорусском институте стратегических исследований прошел экспертный семинар на тему "Образ будущего через призму проекта Конституции Республики Беларусь". Основными вопросами для обсуждения стали: проект Конституции - выражение ключевых ценностей и запросов белорусского общества (на основе результатов социологических исследований и работы диалоговых площадок) и политическое будущее Республики Беларусь в разрезе глобальных трендов с учетом обновления Конституции. В мероприятии приняли участие директор НЦЗПИ, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Вадим Ипатов, а также представители Совета Республики, Национальной академии наук, Министерства юстиции, БГЭУ, БГУ.-0-