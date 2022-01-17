Аналитик БИСИ: для белорусской молодежи особенно важен образ будущего

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для белорусской молодежи сегодня особенно важен образ будущего, заявил корреспонденту БЕЛТА аналитик БИСИ Николай Сухотский.

"Сегодня белорусская молодежь находится под защитой государства. У нас есть серьезная база нормативных правовых документов, касающихся молодого поколения. Особенно актуально то, что в проект Конституции вносится отдельная статья, которая позволяет белорусской молодежи максимально включиться в социальную деятельность. Социологические исследования показывают возрастающую значимость для молодежи волонтерских, социальных проектов, направленных на самореализацию инициатив", - сказал Николай Сухотский.

По его словам, молодежи необходимы прозрачные жизненные траектории, социальные лифты, возможность достичь успеха в Беларуси. "Для молодежи очень важно, чтобы с ней говорили на одном языке, слышали и понимали ее запросы и ожидания. Краеугольными принципами молодежной политики являются патриотизм, самореализация, открытость, сопричастность, коммуникация, преемственность поколений. Опыт родителей молодежь не отторгает,​ опыт старшего поколения востребован. Молодежь чувствует свой потенциал,​ готова многое сделать для страны. Один из самых главных ее страхов - не найти себя в жизни,​ не реализовать себя. Белорусскую молодежь привлекает представление о прогрессе, развитии. Поэтому от государства молодые люди хотят внимания к себе, своим проблемам, ими отторгается формальный подход, фальшь. Поэтому для молодежи особенно важен образ будущего, который она сможет построить сама, направляя свою активность в конструктивное русло", - констатировал аналитик.

Сегодня в Белорусском институте стратегических исследований прошел экспертный семинар на тему "Образ будущего через призму проекта Конституции Республики Беларусь". Основными вопросами для обсуждения стали: проект Конституции - выражение ключевых ценностей и запросов белорусского общества (на основе результатов социологических исследований и работы диалоговых площадок) и политическое будущее Республики Беларусь в разрезе глобальных трендов с учетом обновления Конституции. В мероприятии приняли участие директор НЦЗПИ, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Вадим Ипатов, а также представители Совета Республики, Национальной академии наук, Министерства юстиции, БГЭУ, БГУ.-0-