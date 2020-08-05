Аналитик БИСИ: говоря о переменах, нужно мыслить масштабнее

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Говоря о переменах, нужно видеть и другие важные темы, мыслить масштабнее. Такое мнение во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "Послание Президента Беларуси. Взгляд в будущее" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Валентин Стариченок.

Аналитик БИСИ отметил, что Президент в своем Послании очень удачно сочетал две темы - преемственности курса с пониманием необходимости перемен. "То есть, когда мы должны, опираясь на старый базис, на фундамент уже сделанного, переходить к чему-то новому, к модернизации, - пояснил Валентин Стариченок. - Можно долго говорить о переменах, но надо все-таки видеть картину более масштабно, целиком. Кроме перемен существуют и темы безопасности, рисков, сохранения нашего прошлого, приумножения того, что мы сделали и т.д."

Эксперт обратил внимание, что о необходимости таких эволюционных перемен глава государства говорит давно. В частности, Президент заявил о переформатировании нынешней Конституции. "Мне кажется, здесь Президент уловил запрос общественности, взросление нашего общества", - считает Валентин Стариченок.-0-