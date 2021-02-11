Аналитик БИСИ: коронавирус - фронтовая закалка здравоохранения

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус стал фронтовой закалкой здравоохранения. Об этом БЕЛТА сказала кандидат социологических наук, доцент, аналитик БИСИ Светлана Алейникова.

"Как отметил Президент в своем докладе на VI Всебелорусском народном собрании, коронавирус стал фронтовой закалкой, которая поднимет на новый уровень систему здравоохранения. На протяжении последнего года основные силы системы здравоохранения были брошены на борьбу с COVID-19. Некоторые медицинские учреждения вынуждены были ограничить оказание плановой помощи, часть отделений и больниц была оперативно перепрофилирована. Это позволило оказать необходимую помощь всем нуждающимся и удержать распространение пандемии. Отечественная система здравоохранения доказала свою высокую эффективность, профессионализм и преданность медицинских работников профессии", - сказала Светлана Алейникова.

В то же время коронавирус "подсветил" и ряд вопросов, требующих решения, главной из которых - комплексная забота о здоровье.

"Как показала практика, здоровье нации - не только лечение, качество и доступность лекарств, подготовка медицинских кадров. Это в первую очередь пропаганда здорового питания и образа жизни, создание дополнительных условий для профилактики заболеваний, социальной и профессиональной адаптации тех, кто перенес серьезные заболевания, - отметила аналитик БИСИ. - Немаловажным условием здоровья является борьба за экологичность и чистоту окружающей среды, воздуха, питьевой воды. С учетом тенденции общего старения населения возрастает значимость "медицины пожилых", развитие геронтологических центров и иных социальных служб, способствующих активному долголетию. Отдельное направление - развитие элементов страховой медицины, повышение ответственности человека за сохранение своего здоровья, а также заинтересованности нанимателя в охране здоровья работающих. Обязательным условием станет шаговая доступность учреждений здравоохранения".

"Проект "Здоровая нация" должен стать результатом масштабной совместной работы не только медиков, но и ученых, юристов, социальных работников, управленцев, айтишников и других. Всебелорусский масштаб подобного документа будет способствовать определению стратегических направлений развития ее будущего, сбережению самого ценного ресурса страны - человеческого капитала", - добавила Светлана Алейник.-0-