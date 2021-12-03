Аналитик БИСИ: у белорусской молодежи четко сформирована национальная и гражданская идентичность

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусской молодежи четко сформирована национальная и гражданская идентичность. Об этом заявила аналитик Белорусского института стратегических исследований Светлана Алейникова на круглом столе, посвященном обсуждению итогов исследования "Поколение Z: установки и ценности современной белорусской молодежи", передает корреспондент БЕЛТА.

В круглом столе приняли участие представители системы образования, молодежных общественных организаций и органов государственного управления. Аналитики представили итоги исследования, которое проводилось в октябре этого года по заказу БИСИ Центром социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета.

Результаты исследования свидетельствуют: в среде поколения Z (изучалась молодежь 14-17 лет) присутствуют одновременно две тенденции. С одной стороны - выраженность либеральных смысложизненных установок, направленных на успех, свободу общения и передвижения, материальное благополучие. С другой - сохранение уважительно-патерналистских подходов по отношению к государству, обеспечивающему условия жизни и безопасность, но с которым молодежь напрямую не связывает свою будущую карьеру и судьбу. Как результат, поколение Z, уважая и признавая авторитет власти, предпочитает дистанцироваться от стереотипных подходов к реализации молодежной политики и формированию патриотических установок.

"Мы вырастили достойное поколение. Социологические исследования свидетельствуют, что у молодежи четко сформирована национальная и гражданская идентичность, отождествление себя со страной, ценность государства. В то же время резерв ее потенциала видится в том, что очень высок запрос на самореализацию, признание, успех. В этом плане молодые люди ждут ускоренной работы социальных лифтов, расширение возможностей попробовать себя в тех или иных проектах. Здоровая и буйная энергетика молодежи имеет огромный потенциал, с которым нужно работать", - рассказала Светлана Алейникова.

По ее словам, феноменом белорусского общества можно назвать отсутствие разрыва поколений как в отношении ценностей, так и к государству. "Это уникальный случай, когда нет пресловутого конфликта отцов и детей. Конечно, существуют некоторые различия между возрастными группами - понятные и естественные. В этом видится именно сплав поколений, передача опыта от старшего поколения младшему, подрастающему без каких-то глобальных мировоззренческих конфликтов, разломов, несогласий, - подчеркнула аналитик. - Для меня было важным, что у молодежи на вопрос об идентичности на первом месте было отождествление себя с людьми той же национальности, с гражданами Беларуси. Также у нее высока ценность государства, на которое возлагает большие ожидания и надежды в связи с обеспечением своего будущего, дальнейшего успеха и карьеры. То есть наша молодежь конструктивная, позитивная и за ней будущее нашей страны".

Светлана Алейникова также обратила внимание на один самых распространенных стереотипов, что погруженность молодежи в соцсети и гаджеты - негативная тенденция. "Это новый уровень и новое измерение социальных коммуникаций, общения, связей, которое еще, может быть, не получило своей оценки и не раскрыло из-за этого свой потенциал. Поэтому я бы скорее сказала, что это позитивная черта, которая требует большего внимания и понимания этого вовлечения молодежи", - сказала она.

С опорой на результаты исследования участники обсудили имеющийся опыт и перспективные форматы работы с молодежью. Выявленные тенденции могут служить ориентиром для совершенствования работы уполномоченных государственных органов, общественных объединений и учреждений образования с учащейся молодежью.-0-

БИСИ: карьера, здоровье и счастливая семья - приоритеты поколения Z