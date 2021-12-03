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03 декабря 2021, 17:15

БИСИ: карьера, здоровье и счастливая семья - приоритеты поколения Z

Фото из архива
Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол, посвященный итогам исследования "Поколение Z: установки и ценности современной белорусской молодежи", прошел в Белорусском институте стратегических исследований, передает корреспондент БЕЛТА.

"Устойчивое развитие государства невозможно без гармоничной связи поколений, их преемственности, наличия общего ценностного базиса. В этой связи особого внимания требует белорусская молодежь, знание ее особенностей, потребностей и запросов. Понимание основных смысложизненных ориентиров поколения Z может стать основой для совершенствования работы государственных и общественных институтов, - отметили в БИСИ. - Нынешняя белорусская молодежь, относящаяся к поколению Z (родившиеся примерно с 1997-го по 2012 год), выросла совершенно в другом мире, чем их родители. Стремительное развитие современных технологий, интернета, мобильных устройств, компьютеров и других гаджетов влияет на изменение жизненных стратегий, целей и повседневное поведение молодежи".

В сентябре 2021 года по заказу БИСИ Центр социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета провел исследование среди молодежи 14-17 лет. "Этот выбор был для нас не случаен: эти люди будут определять стратегию развития Беларуси. Выборка - 2034 респондента. Республиканский опрос выполнен методом анкетирования. Выборка использовалась многоступенчатая, случайная, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), гнездовая. Исследование крайне важно: если его превратить в мониторинг, мы будем видеть, как взрослеет молодежь, и будем готовы к тому, что эта группа будет из себя представлять к 17 годам", - рассказала заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности БГЭУ Ирина Лашук.

Результаты исследования свидетельствуют о двух тенденциях. С одной стороны - выраженность либеральных смысложизненных установок, направленных на успех, свободу общения и передвижения, материальное благополучие. С другой - сохранение уважительно-патерналистских подходов по отношению к государству, обеспечивающему условия жизни и безопасность, но с которым молодежь напрямую не связывает свою будущую карьеру и судьбу. Как результат, поколение Z, уважая и признавая авторитет власти, предпочитает дистанцироваться от стереотипных подходов к реализации молодежной политики и формированию патриотических установок.

Как подчеркнул аналитик БИСИ Николай Сухотский, для белорусской молодежи важно быть не как все, не сливаться с толпой, отстаивать свои интересы. "В числе прав и свобод наибольшую ценность имеют владение и свободное распоряжение имуществом (так считают 92,7% респондентов), возможность приобретать товары любого производителя, а также выражать свои взгляды. Главными жизненными целями поколения Z являются достижение делового успеха, построение карьеры (60,3%), сохранение и укрепление здоровья (51,6%), создание счастливой семьи (49,5%). Топ жизненных приоритетов дополняет желание стать профессионалом в своей специальности и разбогатеть", - констатировал он.

По его словам, в интернет-пространстве поколение Z - наиболее активная группа. "Подавляющее большинство респондентов в возрасте от 14 до 17 лет (85,2%) чаще всего заходят в социальные сети. Заметно менее востребованными у молодых белорусов являются сайты с информацией справочного характера, блоги и почтовые серверы. Наиболее популярными социальными медиа, используемыми белорусской молодежью несколько раз в день, являются TikTok (63,5%), Instagram (63,4%), ВКонтакте (60,1%) и YouTube (58,7%). Достаточно востребованные средства коммуникации - мессенджеры Telegram и Viber: ими ежедневно пользуются 53,4% и 29,1% соответственно. Наименее популярны среди юношей и девушек Facebook, Likee, Одноклассники: к ним обращается менее 5% респондентов", - добавил Николай Сухотский.

С опорой на результаты исследования участники обсудили опыт и перспективные форматы работы с молодежью. Выявленные тенденции могут служить ориентиром для совершенствования работы уполномоченных государственных органов, общественных объединений и учреждений образования с молодежью.-0-

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