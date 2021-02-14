Аналитик БИСИ: важно наращивать белорусское присутствие в Африке и Латинской Америке

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях замедления мировой экономики в постпандемийный период важно наращивать белорусское присутствие в Африке и Латинской Америке. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Богдан Иодчик.

Беларусь имеет давние бизнес-интересы в Африке и Латинской Америке. С учетом глобального тренда на регионализацию возрастает актуальность нашего присутствия в этих регионах, считает аналитик БИСИ.

"Имеется значительный опыт работы в странах этих регионов в части локализации производства, создания сбытовой сети и реализации других форм кооперации. Промышленная продукция из Беларуси достаточно известна и часто обладает конкурентными преимуществами в плане качества и цены. Белорусские экспортеры зарекомендовали себя ответственными, учитывающими интересы партнеров, - рассказал Богдан Иодчик. - Вместе с тем географическая удаленность Африки и Латинской Америки, сложная логистика, торговые и бюрократические барьеры являются естественными препятствиями для реализации полномасштабного сотрудничества. В то же время часть африканских и латиноамериканских элит получала образование еще в СССР, что подкрепляет позитивный имидж постсоветских стран и Беларуси, в частности, как понятного и надежного партнера".

Первые партии белорусской карьерной техники появились в Африке в начале 1990-х, привел пример Богдан Иодчик. Опыт Беларуси в области сельского хозяйства актуален для ряда африканских государств, испытывающих проблемы с продовольствием, а калийные удобрения - серьезная статья экспорта нашей страны в Африку и Латинскую Америку, считает аналитик. Он также отметил, что военно-техническая сфера является важной областью сотрудничества с рядом стран Африки.

"Беларусь стремится развивать сбалансированные отношения с государствами Африки и Латинской Америки в рамках реализации экономической дипломатии на основе взаимного уважения и доверия, - отметил Богдан Иодчик. - Рынки большинства стран этих регионов являются в значительной степени протекционистскими, поэтому Беларуси имеет смысл активнее использовать формат ЕАЭС для создания договорно-правовой базы с региональными интеграционными образованиями. Например, для нашей страны представляет интерес 260-миллионный рынок МЕРКОСУР в Латинской Америке, а также ЭКОВАС и САДК в Африке".

Как заключил аналитик БИСИ, в целом, развитие отношений со странами Африки и Латинской Америки в соответствии с подтвержденным в ходе ВНС принципом многовекторности отвечает долгосрочным интересам белорусского государства. Расширение связей с этими регионами позволяет диверсифицировать белорусский экспорт, получить доступ к новым рынкам сбыта национальной продукции на дальней дуге внешней политики Беларуси.-0-