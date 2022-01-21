Аналитик: охрана госграницы в воздушном пространстве - ключевой фактор обеспечения военной безопасности

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охрана государственной границы в воздушном пространстве является ключевым фактором обеспечения военной безопасности. Об этом сказал БЕЛТА военный аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай, комментируя посещение главой государства военных объектов в Брестской области.

"Опыт последних лет показывает, что в современных войнах главные боевые действия ведутся в воздушно-космическом пространстве. Значительно расширился и спектр используемых при этом средств - от традиционной авиации и беспилотных летательных аппаратов до гиперзвукового оружия и космических комплексов", - сказал Андрей Чернобай.

Для агрессивных государств это предоставляет новые возможности при ведении боевых действий, а для миролюбивых стран, в том числе для Беларуси, несет новые риски и потенциальные угрозы безопасности, полагает военный эксперт.

"В связи с этим в Вооруженных Силах Республики Беларусь приоритетным стало развитие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Важное значение в охране государственной границы в воздушном пространстве отводится Единой региональной системе ПВО Беларуси и России, эффективность которой предстоит доказать в ближайшее время в ходе проведения комплексной проверки военной составляющей Союзного государства", - отметил Андрей Чернобай.-0-