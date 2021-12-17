Ананич: историческая память - неоспоримый нравственный фундамент белорусского государства

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историческая память - неоспоримый нравственный фундамент белорусского государства. Об этом заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич на презентации в Академии управления при Президенте сборника материалов по итогам прошедшей 23 марта в парламенте международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Историческая память белорусского народа, память истории Великой Отечественной войны священна. Глава государства не раз отмечал, что это важнейшая составляющая нашей национальной идеи. Мы презентуем сборник материалов в студенческой аудитории с участием тех, кто выступал организатором конференции. Мы говорим о большой работе, которая ведется в стране, задачах, которые есть в этом направлении. На весенней сессии принят законопроект "О недопущении реабилитации нацизма", кроме того, в двух чтениях принят законопроект "О геноциде белорусского народа". Это важнейшие международные мероприятия, раскрывающие тему исторической памяти, - подчеркнула Лилия Ананич. - Мы видим, что в отношении нашей страны не прекращается гибридная война, агрессия, применяются экономические санкции. Это не что иное, как тот же самый геноцид, только уже в современном обличье. Именно мы, белорусский народ, являемся теми, кто победил фашизм, кто спас мир от коричневой чумы, и мы сегодня вправе и должны отстаивать наши ценности, идеалы, суверенитет и независимость. И в этом белорусский народ един".

Ректор Академии управления Вячеслав Данилович отметил, что сохранение исторической памяти - ключевая часть реализации государственной политики. "Мы не должны допустить разрыва поколений, искажений и фальсификаций исторического прошлого, того, о чем неоднократно говорил Президент. За этот год, Год народного единства, сделано достаточно для сохранения исторической памяти белорусского народа. Можно вспомнить, что 17 сентября установлен государственный праздник День народного единства, связанный с событиями 1939 года, когда произошло реальное воссоединение белорусского народа, и то, что совсем недавно Палата представителей приняла законопроект о геноциде белорусского народа. Это важные элементы, сохраняющие историческую память нашего народа", - добавил он.

По его словам, все эти вопросы поднимались на международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие нравственные ориентиры белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз". "Хочу подчеркнуть, что в работе конференции принимали участие не только депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, представители Администрации Президента, но и руководство министерств образования, информации, культуры. Присутствовали выступающие от Национальной академии наук, Академии управления, а также представители областных исполнительных комитетов, Мингорисполкома, зарубежные гости", - сказал ректор.

Вячеслав Данилович еще раз акцентировал внимание: каждому необходимо стремиться внести личный вклад в сохранение исторической памяти. "Это наше общее дело. Мы не просто можем, а должны это сделать, если хотим жить в независимом, суверенном государстве", - добавил он.

Сборник материалов станет методическим пособием, который распространят по библиотекам и учебным заведениям страны. С электронной версией можно будет ознакомиться на официальном сайте Национального собрания.-0-