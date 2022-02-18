Ананич: любые перемены и преображения должны носить эволюционный характер

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Любые перемены и преображения должны носить эволюционный характер. На этом акцентировала внимание заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Лилия Ананич на встрече со студентами ГГУ имени Ф.Скорины, передает корреспондент БЕЛТА.

Лилия Ананич подчеркнула, что любые перемены и преобразования в жизни страны должны носить эволюционный характер, и нынешняя электоральная кампания по внесению изменений в Конституцию тому подтверждение. "При обсуждении проекта изменений и дополнений в Конституцию было собрано и проанализировано более 10 тыс. предложений. Каждый человек мог открыто высказать свое мнение на диалоговых площадках", - сказала она. По ее словам, в своем развитии Беларусь придерживается эволюционной стратегии.

Как пример, заместитель председателя комиссии привела несколько позиций республики в мировых рейтингах. "Беларусь занимает 25-ю строку среди всех стран мира по развитию благоприятных условий для материнства и детства, 30-е место по уровню образования. 32-я позиция в мировом рейтинге по развитию информационно-коммуникационных технологий. И все это дорогого стоит", - акцентировала она.

Спикер призвала молодых людей ответственно отнестись к предстоящему референдуму и сделать осознанный выбор. "Важно при этом принять и солидарную ответственность, которую несет все общество, делая такой шаг в будущее. Пройдет время, и вы будете рассказывать своим знакомым и детям, что в юные годы вместе со всей страной сделали. И далее достигаете поставленных целей, у вас все получится", - пожелала Лилия Ананич.

Также на вопросы студенческой аудитории ответила депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Довгало.

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