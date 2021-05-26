Ананич: наш флаг - это преемственность поколений, фундаментальная ценность

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наш флаг - это преемственность поколений, наша фундаментальная ценность. Об этом сказала журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА

"То, что сегодня происходит в геополитическом пространстве в отношении нашей страны, - это попирание международного права, прямое давление на страну. Это фактически посягательство на суверенитет и независимость государства. То, что мы увидели в этих вопиющих инцидентах, когда поднимается вместо государственного флага нашей страны флаг фашистских коллаборантов, - это хорошо спланированные действия по внедрению в сознание, что у Беларуси должен быть другой флаг", - сказала Лилия Ананич.

По ее словам, наш флаг - это преемственность поколений. "Наш флаг - это наша фундаментальная ценность. Именно под этим флагом Беларусь достигла впечатляющих успехов в такой короткий исторический период, - отметила депутат. - В нашей истории не раз было, когда наш народ оказывался в тяжелейших испытаниях. Но его сплоченность и единство всегда приносили победу. Так будет и на этот раз. Поэтому сегодня от каждого зависит будущее нашей суверенной, независимой страны".

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления проходит в Овальном зале Дома правительства.

"Я думаю, что не только депутаты, но и все граждане нашей страны ждали выступления главы государства. Уверена, это будет прямой, честный, открытый разговор по самым главным вопросам, актуальным для нашей страны", - добавила парламентарий.-0-