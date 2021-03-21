Ананич: сегодня в обществе есть запрос на укрепление исторической памяти

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в обществе есть запрос на укрепление исторической памяти, заявила в эфире "Беларусь 1" заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, сообщает БЕЛТА.

"В обществе сегодня есть запрос на укрепление исторической памяти", - сказала Лилия Ананич.

23 марта Палата представителей проводит международную научно-практическую конференцию "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз". В фокусе ее работы будут вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в нашей стране. В мероприятии примут участие парламентарии, представители исполнительной ветви власти, ученые, студенты, зарубежные гости.

По словам парламентария, недопустима героизация нацизма и пропаганда символов, под которыми гибли наши предки. "Мы должны говорить об истреблении белорусского народа не только фашистами, но и их пособниками. Это не может оставаться просто фактом истории. Сегодня нужно давать этому идеологическую, юридическую, политическую, моральную оценку. И, конечно, должны быть непросто исторические конференции, исследования. Должна быть и четкая нормативная законодательная база, которая поставит надежный заслон недопущению героизации нацизма", - отметила она.

Лилия Ананич напомнила, что сейчас на рассмотрении у депутатов находится проект закона о недопущения героизации нацизма. "Но я бы сказала не только об этом законе. Это и ряд других законов в развитие этой темы. Я сегодня отнесла бы к этому блоку проект Кодекса об образовании, наработки по проекту закона о патриотическом воспитании молодежи и целый ряд других законодательных актов, которые как раз направлены на предотвращение вот этого негативного процесса, который, к сожалению, мы увидели на улицах наших городов. Это не только какое-то непонимание истории, это большое влияние тех сил, которые сегодня в полном объеме проявили свои амбиции в угоду своим геополитическим интересам и начинают они с исторической памяти, - подчеркнула депутат. - Бчб-флаг - это часть истории, но никакая не ценность. Мы не можем относиться иначе к нему как к флагу, который использовали прислужники нацистов. И этому должна быть дана правовая оценка. Сегодня должны быть поставлены все имеющиеся заслоны и, в первую очередь, юридические, идеологические и моральные".

Парламентарий акцентировала внимание, что в значение слова патриотизм заложен более широкий смысл. "Каждый должен сегодня отвечать и за свою семью, и быть небезразличным к тому, что происходит рядом. Делать свой посильный вклад в общее дело. Кто-то благоустроил свой участок, кто-то населенный пункт, кто-то высадил аллею, кто-то просто пришел и поклонился святым местам. Вот в этом патриотизм. Поэтому для меня патриотизм - это то, что в сердце", - рассказала она.

Лилия Ананич уверена, очень важно, чтобы молодежь посещала такие священные места, как Музей истории Великой Отечественной войны, мемориальные комплексы - "Брестская крепость-герой", "Тростенец", "Ола", "Хатынь". Это должно быть системной работой школы, вузов.

"Сегодня мы должны уже думать о том, как создавать электронную энциклопедию Республики Беларусь. Ведь википедия за нас не напишет нашу историю. Это то, что мы должны оставить в веках для будущих поколений, - добавила парламентарий. - Наработок очень много и я уверена, они лягут в основу практических рекомендаций конференции. И, самое главное, что вот эти рекомендации могут послужить таким толчком, триггером для того, чтобы развивать те или иные направления по совершенствованию патриотического воспитания. Наряду с принятием более совершенной законодательной базы. Наряду с теми важными заботами, которыми живет сегодня сфера образования, когда разрабатывается Концепция патриотического воспитания, когда готовится Кодекс об образовании, Кодекс о культуре и ряд других законов. То есть, сегодня каждый должен найти свое место, как в сохранении исторической памяти так и в том, чтобы белорусский народ оставался единым, а наша страна уверенно, устойчиво развивалась и процветала".-0-