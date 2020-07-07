Андрейченко: Беларусь и Россия готовы противостоять любым попыткам девальвировать общие ценности

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия подтверждают решимость жестко противостоять любым попыткам девальвировать ценности Союзного государства. Об этом сегодня на 58-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко отметил, что в этом году особое место в союзной повестке занимают мероприятия, посвященные великому подвигу героических предков. "Для белорусов и россиян он воплощает высшие ценности, которые составляют стержень народного характера и основу национальной государственности. Проведение парадов в Минске и Москве, открытие Ржевского мемориала и торжества, посвященные освобождению Беларуси от фашистов, подтвердили решимость наших государств отстаивать мир, свободу и безопасность, жестко противостоять любым попыткам девальвировать ценности, которые цементируют наш союз", - подчеркнул спикер.

Он констатировал, что, как правило, масштабы и цинизм этих информационных атак резко возрастают на фоне проведения электоральных кампаний. "Выборы Президента Беларуси и голосование по изменению Конституции России в этом плане не исключение. Долг парламентариев - занять самую решительную позицию в защите общества от информационного прессинга и разного рода спекуляций на союзной тематике", - убежден Владимир Андрейченко.

Важную роль здесь играет выверенная медийная политика. "И нам следует настойчиво добиваться устранения диспропорции в освещении союзной тематики в национальных СМИ, особое внимание уделив объективности материалов, отражающих жизненные интересы белорусов и россиян", - считает спикер.

58-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России проходила в режиме видеоконференции. Одним из главных вопросов стало выполнение плана мероприятий Союзного государства на 2019-2020 годы, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Депутаты приняли решение продолжить работу, направленную на увековечение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, противодействие фальсификации истории и сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи, заботу о ветеранах. Кроме того, будет активизирована деятельность по налаживанию постоянного и равноправного диалога с парламентариями других государств в целях обеспечения мира для нынешних и будущих поколений.

Следующая сессия Парламентского собрания пройдет в России. Дату и место определит Совет Парламентского собрания.-0-