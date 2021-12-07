Андрейченко: безответственная агрессивная политика Запада достигла критической отметки

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безответственная агрессивная политика Запада достигла критической отметки, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время круглого стола "Историческая память: геноцид белорусского народа", передает корреспондент БЕЛТА.

"Безответственная агрессивная политика коллективного Запада достигла критической отметки. Нельзя не заметить, что в ее основе лежат ревизия итогов Второй мировой войны и забвение уроков прошлого, - сказал Владимир Андрейченко. - Такая тенденция очень тревожная, ведь в безудержном стремлении диктовать свою волю суверенным странам США и их европейские союзники рискуют повторить опыт фашистской Германии. Но, похоже, этот факт их не слишком смущает. Во всяком случае, об этом свидетельствует игнорирование с их стороны всех норм международного права и человеческой морали".

Сегодня в Палате представителей проходит круглый стол "Историческая память: геноцид белорусского народа". На мероприятии планируется обсудить ход уголовного дела о геноциде жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, вопросы подготовки проекта закона "О геноциде белорусского народа", будет заслушана информация о злодеяниях нацистских преступников и их пособников на белорусской земле в годы войны и послевоенное время, о сокрытии нацистскими преступниками и их пособниками следов массового уничтожения гражданского населения на оккупированной территории Беларуси, о деятельности вооруженных националистических формирований на территории Беларуси в послевоенное время, а также об увековечении памяти жертв Великой Отечественной войны.

В круглом столе принимают участие представители Генеральной прокуратуры, Министерства обороны, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований и Национального архива Республики Беларусь.-0-