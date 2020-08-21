Андрейченко: депутаты открыты к диалогу со всеми гражданами

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты открыты к диалогу со всеми гражданами, заявил сегодня журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я скажу однозначно, что власть работает ради людей. Самое главное сегодня - это, конечно, сохранить государство и стабильность. А для этого надо, чтобы мы все соблюдали Конституцию, законность. Нам сегодня надо всем успокоиться, уйти от этих эмоций, включить разум. Потому что все эти разборки, забастовки - просто наивная ложь, что после этого станет лучше. Мы просто скатимся в бездну конфликта, - сказал Владимир Андрейченко. - Депутатский корпус открыт к диалогу с любыми силами и со всеми нашими гражданами".

Спикер подчеркнул, что в межсессионный период депутаты активно работают над подготовкой законопроектов. В их числе - проекты новых КоАП и ПИКоАП, которые готовятся к рассмотрению во втором чтении на осенней сессии. Кроме того, в работе находится законопроект о хозяйственных обществах и важнейший документ - бюджет страны на 2021 год. Второе важное направление - работа в округах, постоянная связь с населением. "Мы видим, что люди высказывают большую тревогу за то, что сегодня происходит в Беларуси. Они отмечают, что мы все вместе построили свой дом - суверенное, независимое государство, с которым сегодня считаются в мире, которое имеет большой авторитет на международной арене. Поэтому никто не в праве сегодня, никакие ни внешние, ни внутренние силы, дестабилизировать ситуацию. Иначе мы потеряем страну", - заключил он.-0-