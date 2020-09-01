Андрейченко: дети - главная ценность государства

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети - главная ценность государства. Поэтому оно заботится о том, чтобы детство у подрастающего поколения было счастливым, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на торжественной линейке в Великодолецкой детском саду - средней школе имени П.У.Бровки Ушачского района. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Владимир Андрейченко подчеркнул: в школе созданы прекрасные условия для учебы, физического и творческого развития. Свидетельство тому - успехи ее учащихся и преподавателей, за что учреждение занесено на районную Доску почета. Председатель Палаты представителей отметил значимость достигнутой в школе взаимосвязи учебно-воспитательного процесса с практикой, что особенно важно для подготовки подростков к самостоятельной жизни.

Поблагодарив учителей за эффективную работу, в том числе по подготовке к новому учебному году, Владимир Андрейченко призвал школьников серьезно и усердно учиться, поскольку основательные знания - залог успеха в современном мире. Обращаясь к теме первого урока "Я вырос здесь, и край мне этот дорог", он подчеркнул: знания о своей малой родине, земляках помогут ребятам лучше понять нашу страну и то, что в будущем они смогут сделать для ее развития.

После линейки Владимир Андрейченко посетил учебные классы и школьный музей. Такой праздник не мог пройти без подарков: председатель Палаты представителей подарил ученикам интерактивную доску.

Еще одним подарком для маленьких жителей Ушачского района и их родителей стало открытие нового здания школы искусств. На его реконструкцию из бюджета было выделено более Br3 млн. В результате юные дарования региона, в том числе с ограниченными возможностями, будут обучаться на качественно новом уровне, а педагоги школы смогут работать в комфортных для творчества условиях, развивать существующие и открывать новые отделения.

Председатель Палаты представителей отметил, что искусство играет особую роль в формировании нравственной и гражданской позиции, патриотизма. В связи с этим приобщение детей и молодежи к культуре имеет большое значение. "И не так важно, что не все воспитанники школы свяжут свою дальнейшую жизнь с искусством. Главное, что они вырастут достойными людьми и заряд творчества, полученный в школе, пронесут через всю свою жизнь", - подчеркнул Владимир Андрейченко.-0-