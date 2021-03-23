Андрейченко: единство народа - великая ценность, и наша обязанность его сохранить

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единство народа - великая ценность, и наша обязанность его сохранить. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз", передает корреспондент БЕЛТА.

"В минувшем году на нашу страну была совершена беспрецедентная по своему масштабу, агрессии и цинизму информационная атака. Мы выстояли благодаря тому, что большинство наших граждан помнит уроки прошлого и на генетическом уровне не приемлет насилия. Народ не удалось расколоть. И наше единство - залог того, что мы не отступим от своей цели, несмотря ни на какое политическое или экономическое давление. Единство народа - великая ценность. И наша обязанность - во что бы то ни стало его сохранить. Именно эта мысль стала главной темой VI Всебелорусского народного собрания. В его итоговых документах отражена необходимость беречь историческую память, защищать историческую правду и справедливость", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, реализация этой задачи предполагает солидарную целенаправленную работу государства и общества.

"Здесь есть и сфера ответственности парламентариев. Нам предстоит масштабная работа в рамках Конституционной комиссии по актуализации действующего законодательства. Уже в ближайшее время, на весенней сессии, мы рассмотрим законопроекты, направленные на недопущение героизации нацизма и противодействие экстремизму. В этом же ключе нам следует посмотреть на законы, касающиеся проведения массовых мероприятий, деятельности политических партий и средств массовой информации", - отметил он.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что необходимость усиления патриотической составляющей в системе воспитания молодого поколения требует детального анализа соответствующих положений законодательства по вопросам образования и культуры.

"Кроме того, депутатам предстоит большая информационная работа с населением в избирательных округах. И здесь принципиально важно найти верный тон в выстраивании диалога с подрастающим поколением. Нельзя позволить, чтобы наши дети стали свидетелями тех ужасов, которые, как мы считали, уже никогда не повторятся, - добавил председатель Палаты представителей. - Наверное, мы что-то упустили, если часть нашей молодежи оказалась неспособна критично оценивать лозунги тех, для кого Беларусь - лишь полигон для накачки собственных политических амбиций. Но мы осознаем эту проблему и не должны допустить ее возникновения в будущем".

Спикер акцентировал: важно, чтобы дети верили в те же ценности, которые вот уже три четверти века объединяют белорусский народ. Только тогда у него есть будущее. "При этом надо понимать, что патриотическое воспитание заключается не только в правильных словах и лозунгах. Сегодня как никогда нужен деятельный патриотизм и активная личная гражданская позиция. Именно это подчеркивал глава государства, говоря о том, что патриотизму нельзя научить. Можно только показать пример своей искренней любовью к родной земле, гордостью достижениями своего народа, бережным отношением к историческому наследию, уважением традиций и ценностей многих поколений белорусов, конкретными делами во благо страны. И я убежден, что сегодняшняя конференция будет полезна для всех ее участников, обогатит наше сотрудничество свежими идеями и проектами и станет важным шагом в укреплении духовно-нравственных основ общества во имя сохранения народного единства и процветания Беларуси", - заключил Владимир Андрейченко.

Международная научно-практическая конференция "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз" проходит в Палате представителей. В фокусе ее работы - вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в нашей стране. В мероприятии принимают участие парламентарии, представители исполнительной ветви власти, ученые, студенты и зарубежные гости.

Конференция подготовлена при участии Национальной академии наук и Академии управления при Президенте Беларуси.-0-