Андрейченко: информационное поле сегодня стало полем битвы

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационное поле сегодня стало полем битвы. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая проходит сегодня в формате видео-конференц-связи в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пристального внимания союзных парламентариев требуют такие важнейшие вопросы, как защита информационного пространства и традиционных ценностей народов Беларуси и России, воспитание и образование молодежи. К сожалению, новейшие IT-технологии задействованы в качестве инструмента информационно-психологической войны против наших стран и народов. Пропагандируется вседозволенность, звучат призывы к общественным беспорядкам, идет прямая дискредитация органов государственной власти. В сознание людей постепенно внедряется так называемая полуправда, нацеленная на искажение исторической правды и памяти", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что уже многое сделано по противодействию этой подрывной, по сути, работы. "Указом президента России утверждена новая редакция основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности. Белорусский парламент также недавно принял соответствующие изменения в законодательство. Но самоуспокаиваться нельзя, - сказал он. - Информационное поле сегодня - поле битвы. От того, насколько успешно и основательно мы займем стратегически важные высоты, зависит будущее наших стран. Именно мы, а не наши зарубежные оппоненты, должны формировать повестку дня информационного пространства, делать ее привлекательной, особенно для молодежи".

По словам спикера, Молодежная палата при Парламентском собрании успешно реализует некоторые проекты в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. "Свидетельство тому - их участие в увековечивании памяти депутатов Верховного Совета БССР, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, в рамках международного проекта "Цифровая звезда". Такого рода проекты надо всячески развивать и поддерживать", - уверен Владимир Андрейченко.

Спикер считает весьма перспективным содействие в рамках Союзного государства pеализации образовательных молодежных проектов военно-патриотической направленности. По его словам, одним из элементов учебных программ можно сделать посещение мемориалов, мест боевой славы Беларуси и России, чтобы подрастающее поколение глубже изучало героическое прошлое двух стран.

Кроме того, председатель нижней палаты парламента обратил внимание, что нужно подумать и о продвижении бренда Союзного государства в молодежной среде через интернет, информации о его жизнедеятельности, успехах и перспективах, создаваемых возможностях для обучения и самореализации молодежи.

"Перед нами стоят сложные задачи, и решать их придется в непростое время. Однако любое непростое время всегда открывает и новые возможности. Важно грамотно ими распорядиться. Убежден, что, продемонстрировав единство и сплоченность, как это уже было не раз в истории, мы сможем в полной мере реализовать потенциал нашего стратегического партнерства и союзничества во благо народов Беларуси и России", - заключил спикер.-0-