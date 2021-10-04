Андрейченко: консолидация общества является решающим фактором устойчивого развития страны

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консолидация общества - решающий фактор устойчивого развития страны в условиях нарастающей гибридной агрессии. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Консолидация общества - решающий фактор устойчивого развития страны в условиях нарастающей гибридной агрессии государств, претендующих на мировое господство, которые рассматривают Беларусь как инструмент в реализации своей геополитической стратегии или нежелательного экономического конкурента", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, к потокам лжи и экономическому шантажу добавились провокации на белорусской границе. "И шокирующие факты обращения с мигрантами силовых структур ряда соседних стран как нельзя лучше показывают, что стоит за риторикой о защите демократии и прав человека на самом деле. Но такая тактика не приносит успеха. Переход к откровенному терроризму - это шаг отчаяния, который говорит об отсутствии поддержки протестного движения со стороны населения. Подтверждением тому является реакция белорусов на резонансное убийство сотрудника КГБ", - отметил спикер.

Но несмотря на жесткое внешнее давление, социально-политическая обстановка в Беларуси остается спокойной. "Продолжается широкий общенациональный диалог. Обеспечена надежная защита внешних рубежей государства", - добавил он.-0-