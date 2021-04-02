Андрейченко: люди должны знать, как идет подготовка конституционной реформы

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди должны знать, как идет подготовка конституционной реформы. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"В состав Конституционной комиссии вошли депутаты. И, безусловно, мы должны внести достойный вклад в ее деятельность. Вместе с тем крайне важно продолжать активную информационно-разъяснительную работу с населением. Люди должны знать, как идет подготовка конституционной реформы, ведь именно им предстоит определить судьбу Основного закона на референдуме", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер отметил, что обновление Конституции повлечет за собой изменение целого массива законодательства. "Поэтому постоянным комиссиям уже сейчас нужно действовать с прицелом на будущее, анализировать и вносить свои предложения", - подчеркнул он.

Владимир Андрейченко отметил, что приближается знаковая дата - 80-летие начала Великой Отечественной войны, победа в которой продемонстрировала миру несгибаемость духа и величие подвига советского народа.

"К сожалению, сегодня нам приходится бороться с попытками фальсификации истории, навязывания молодому поколению далеких от реальности представлений об этой войне, о нашем прошлом. Допускать этого ни в коем случае нельзя, - заявил он. - Знание истории цементирует общество и укрепляет национальную идентичность. Поэтому в ближайшее время мы проведем парламентские слушания на тему "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР".

Парламентарии внимательно рассмотрят процессы, проходившие накануне Второй мировой войны, и проследят, какое влияние подобные явления оказывают на современное состояние международной безопасности. "Уверен, что выступления специалистов окажутся для многих, особенно для молодых людей, настоящим откровением. По результатам слушаний помимо рекомендаций необходимо подготовить материалы для парламентариев, которые станут серьезной основой для проведения информационно-разъяснительной работы и патриотического воспитания молодежи, что особенно актуально в Год народного единства", - констатировал председатель Палаты представителей.-0-