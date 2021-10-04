Андрейченко: объединение потенциалов Беларуси и России станет хорошим ответом на давление Запада

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединение экономических потенциалов Беларуси и России станет хорошим ответом на санкционное давление Запада. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не менее важные задачи нам предстоит решить в рамках реализации программы международного и межпарламентского сотрудничества, где ведущим нашим приоритетом является укрепление стратегического сотрудничества с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, государствами СНГ. Что касается углубления интеграции в рамках Союзного государства, то недавние договоренности лидеров Беларуси и России вплотную приблизили нас к главной цели переговоров, длившихся не один год, - созданию равных условий для субъектов хозяйствования. Объединение экономических потенциалов Беларуси и России станет хорошим ответом на санкционное давление Запада. И, безусловно, парламентарии должны активно подключиться к выполнению этой миссии. Такую задачу поставил перед нами глава государства", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер подчеркнул: работа предстоит большая. "И поскольку состав российской депутации в Парламентском собрании обновляется, нам надо сохранить преемственность в нашей работе и определить ее новые направления. Пользуясь случаем, хочу поздравить наших российских коллег с успешным завершением электоральной кампании и выразить надежду на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества, - добавил он. - Принципы добрососедства и взаимного доверия, учет интересов всех государств, принятие решений строго на основе консенсуса присущи и старейшей интеграционной структуре постсоветского пространства - Содружеству Независимых Государств, 30-летие которого мы отмечаем в текущем году. В рамках председательства Республики Беларусь в СНГ мы особое внимание уделяем координации усилий с нашими союзниками на таких площадках, как ЕАЭС, ОДКБ и ШОС".-0-