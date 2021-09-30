Андрейченко: одно из центральных мест в повестке осенней сессии займет бюджетный пакет на 2022 год

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одно из центральных мест в повестке осенней сессии займет бюджетный пакет на 2022 год, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одно из центральных мест в сессионной повестке займет бюджетный пакет на 2022 год. На прошлой неделе проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на будущий год были рассмотрены на заседании Совета Министров с участием депутатов. Хочу отметить, что отдельные депутатские предложения в них уже учтены", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, 6 октября состоится встреча депутатов с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко. "Это хорошая возможность еще раз обсудить имеющиеся вопросы по совершенствованию налогового законодательства, - отметил спикер. - Совет Министров традиционно в порядке взаимодействия еще до официального внесения бюджетного пакета представит нам рабочий вариант этих законопроектов. Их нужно будет обсудить в комиссиях с участием профильных министров и провести расширенное заседание Комиссии по бюджету и финансам. Также мы в обязательном порядке проведем нулевое чтение проекта республиканского бюджета с приглашением премьер-министра, где детально обсудим все принципиальные моменты".-0-