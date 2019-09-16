Андрейченко рассчитывает на восстановление для парламента статуса специально приглашенного в ПАСЕ

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшем будущем белорусский парламент может восстановить статус специально приглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Беларусь в январе 1997 года лишилась статуса специально приглашенного при Парламентской ассамблее Совета Европы, однако его отсутствие не мешает стране развивать сотрудничество с этой международной организацией, обратил внимание председатель Палаты представителей.

"Конечно, это, наверное, в какой-то мере сдерживает, но, что так уж мешает, я бы не сказал. Главная там проблема - вопрос отмены смертной казни, но это не говорит, что мы не сотрудничаем с Парламентской ассамблеей Совета Европы, - сказал Владимир Андрейченко. - Думаю, что мы в ближайшем будущем восстановим статус в этой парламентской организации".

По его словам, белорусские парламентарии регулярно приглашаются на заседания комитета по политическим вопросам и демократии. Очередная встреча комитета пройдет в начале октября и будет посвящена выборам в Беларуси.

Совет Европы - европейская межправительственная организация, созданная 5 мая 1949 года и объединяющая в настоящее время 47 государств. Штаб-квартира расположена в Страсбурге.

В сентябре 1992 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предоставила статус специально приглашенного Верховному Совету Беларуси. В марте 1993 года Беларусь подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса специально приглашенного в отношении белорусского парламента, в результате чего рассмотрение заявки было приостановлено. Несмотря на это, взаимодействие с Советом Европы продолжает развиваться по целому ряду направлений. По заявлениям представителей европейской организации, главным препятствием для восстановления республики в статусе специально приглашенного в ПАСЕ является проблематика смертной казни.-0-