Андрейченко: с историей нельзя шутить и перекраивать ее

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С историей нельзя шутить и перекраивать ее как заблагорассудится, заявил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время международной конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз", передает корреспондент БЕЛТА.

"Существуют неопровержимые факты и доказательства, живые свидетельства, которые невозможно игнорировать. К сожалению, международное сообщество нередко сквозь пальцы смотрит на проявления варварства и дискриминацию прав других людей и целых народов. Это абсолютно недопустимо. Ведь тот, кто забывает уроки истории, обречен их пережить заново. Поэтому наш долг - обеспечить связь поколений, передать молодым людям наше великое духовное наследие. Необходимо, чтобы они воспринимали путь, пройденный нашими предками, как часть своей личной судьбы, а задачу быть достойными продолжателями их славных дел - как внутреннюю потребность", - сказал Владимир Андрейченко.

В Беларуси многое делается для сохранения исторической памяти и популяризации вклада советского народа в Великую Победу.

"Восстанавливаются и строятся новые мемориалы, проводится масштабная поисковая и научно-исследовательская работа, реализуются патриотические проекты и акции. Конкретным примером здесь является подготовка в Палате представителей комплекса мероприятий по увековечению памяти депутатов Верховного Совета БССР первого созыва, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. В связи с этим я хотел бы искренне поблагодарить всех, кто активно участвует в такой работе, - отметил спикер. - Особые слова благодарности нашим российским коллегам. В одиночку нам было бы значительно труднее отстаивать идеалы мира, противостоять попыткам переписать историю и исказить роль советского народа в Великой Отечественной войне. Но мы всегда чувствуем крепкое плечо братского народа России".

Владимир Андрейченко подчеркнул, взяв курс на построение Союзного государства, белорусы и россияне стремились создать в этом регионе надежный оплот мира и безопасности.

"Наши наработки и совместные инициативы во многом легли в основу развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Наряду с укреплением обороноспособности двух стран и развитием военно-технического сотрудничества одним из ключевых направлений для нас стала работа по сохранению общей исторической памяти и тех базовых ценностей, без которых жизнь человека теряет смысл, а государство утрачивает независимость, - добавил он. - Эта работа сегодня охватывает буквально все сферы общественной жизни и выходит на международный уровень. Масштабные мероприятия по увековечению подвига в Великой Отечественной войне проходят в большинстве стран постсоветского пространства".

Парламентарии, как никто другой, понимают ценность такой международной солидарности. "И наш общий долг - способствовать ее углублению, поскольку, являясь непосредственными представителями воли наших народов, мы несем особую ответственность за их будущее. Это стремление общими усилиями сохранить мир очень важно сегодня, когда идет ожесточенная война за умы и души наших граждан. Белорусы испытали это на себе в полной мере", - констатировал председатель Палаты представителей.

Международная научно-практическая конференция "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз" проходит в Палате представителей. В фокусе ее работы вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в нашей стране. В мероприятии принимают участие парламентарии, представители исполнительной ветви власти, ученые, студенты и зарубежные гости.

Конференция подготовлена при участии Национальной академии наук и Академии управления при Президенте Беларуси.-0-