Андрейченко: ситуация с коронавирусом в Беларуси находится под контролем

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с коронавирусом в Беларуси находится под контролем, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко сегодня на открытии второй сессии седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам спикера, ситуация на мировых рынках на фоне нефтяных войн и вспышки коронавируса складывается непростая. Во многих странах останавливаются предприятия и целые отрасли, падает деловая активность. "К сожалению, пандемия вносит свои коррективы и в жизнь Беларуси. Разумеется, сгущать краски не стоит, но и упрощать эту проблему тоже нельзя. Ведь главное для нас - забота о здоровье и жизни наших граждан, - сказал Владимир Андрейченко. - Своевременное принятие государством четких превентивных мер позволило взять ситуацию под контроль. Очень важно, что граждане с пониманием относятся к происходящему, сохраняют спокойствие и выдержку. Но самой глубокой благодарности заслуживают наши врачи - за профессионализм, мужество и самоотверженность, которую они проявляют, выполняя свою благородную миссию. Поддержать их в это непростое время - наш долг".

Не менее актуальная задача - минимизировать влияние эпидемии на хозяйственную деятельность. "Нужно продумать формы поддержки деловой активности, проследить, чтобы люди вовремя получали зарплаты, пенсии, чтобы им оказывались необходимые социальные услуги. Конечно, для поддержания стабильности важна совместная солидарная работа государства и общества, субъектов хозяйствования и граждан. Ведь ответственность здесь распределяется на всех практически в равной степени", - отметил спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что более активную позицию в этом вопросе должны занимать и депутаты. Нужно знать, что происходит на предприятиях и в организациях округа, разъяснять людям, какие меры принимаются для борьбы с вирусом, почему так важно быть самодисциплинированным и четко выполнять рекомендации медиков. "И, проводя эту работу, нам надо не упустить из виду другие не менее важные направления деятельности. Прежде всего следует ясно видеть те практические задачи, которые нужно сегодня решать, чтобы отстоять ключевые социально-экономические позиции Беларуси, - заявил председатель Палаты представителей. - Из этого мы должны исходить при определении законодательных приоритетов сессии. На первый план выходит создание условий, позволяющих снизить восприимчивость национальной экономики к внешним шокам. Важнейшие из них - стабильная деловая среда, повышение эффективности госсектора, развитие предпринимательства и наращивание экспорта".

Спикер добавил, что главным политическим событием во время работы сессии станет Послание главы государства белорусскому народу и парламенту, ключевые положения которого лягут в основу формирования стратегии развития Беларуси в новом пятилетии. "Эта стратегия должна не только носить антикризисный характер, но и работать на перспективу, на эффективное использование главного нашего конкурентного преимущества - человеческого капитала и тех отраслей экономики, которые станут драйверами уверенного развития страны в ХХІ веке", - сказал Владимир Андрейченко.-0-

Фото Оксаны Манчук