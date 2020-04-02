Андрейченко: ситуация с коронавирусом в Беларуси находится под контролем

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 2 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:30 Где будет Беларусь после коронавируса? - Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны Президент
13:28 Cрок подачи заявлений в военные учебные заведения продлен до 8 мая Общество
13:20 Подготовка к параду Победы в Москве идет по плану - Минобороны РФ В мире
13:19 Депутаты изучают вопрос усиления ответственности в сфере санэпидбезопасности Общество
13:15 Доллар и евро подешевели на торгах 2 апреля, российский рубль подорожал Экономика
13:02 Перенос соревнований по самбо позволит лучше подготовиться к грядущим стартам - Казусенок Спорт
12:55 Апрель в Беларуси ожидается теплее обычного Общество
12:49 Почти три четверти россиян боятся нарастающего экономического кризиса В мире
12:41 Завершено расследование дела о покушении на убийство с особой жестокостью в Костюковичах Происшествия
12:40 В Беларуси вступил в силу указ о совершенствовании земельных отношений Экономика
12:37 В Пинске пустили транспорт по обновленному мосту Регионы
12:34 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 апреля из-за сильного ветра Общество
12:34 Минэнерго Беларуси оценивает возможности увеличения экспорта электроэнергии в ЕАЭС Экономика
12:25 Борисовский БАТЭ в 2019 году заработал на трансферах $1,55 млн Спорт
12:22 Беларусь не отказывается от договора о Союзном государстве, но настаивает на равных условиях Президент
12:21 На электроэнергию для квартир с газовыми плитами предоставлена скидка Общество
12:10 Температура воздуха в Беларуси в марте превысила климатическую норму на 3,4 градуса Общество
12:07 В Житковичском районе из-за выжигания сухой травы сгорели хозпостройки Происшествия
12:04 В МВД Беларуси не видят миграционных рисков от реализации соглашения о реадмиссии с ЕС Общество
11:54 Андрейченко: с любыми вызовами страны могут справиться, сотрудничая и уважая интересы друг друга Политика
11:49 Теннисные турниры могут возобновиться не раньше 13 июля Спорт
11:48 В России коронавирусом заразились более 3,5 тыс. человек В мире
11:44 Извещения о продаже госимущества нужно обязательно размещать в Единой информационной базе Экономика
11:33 До +20°С ожидается в Беларуси в начале следующей недели Общество
11:31 На предприятии Витебска при ремонте обнаружена ртуть Происшествия
11:29 Программу оптимизации маршрутов экипажей СМП тестируют в Гомеле Регионы
11:28 В Витебске на вокзалах появятся мобильные тепловизоры Регионы
11:20 Концерт Дитера Болена в Минске Культура
11:08 БЖД в I квартале увеличила внутренние грузоперевозки на 7,5% Экономика
11:01 Тягач с пальмовым маслом вылетел в кювет в Витебском районе Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
02 апреля 2020, 10:29

Андрейченко: ситуация с коронавирусом в Беларуси находится под контролем

Выступает Владимир Андрейченко
Выступает Владимир Андрейченко
Новости темы "Распространение коронавируса"
Почти три четверти россиян боятся нарастающего экономического кризиса
Теннисные турниры могут возобновиться не раньше 13 июля

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с коронавирусом в Беларуси находится под контролем, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко сегодня на открытии второй сессии седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам спикера, ситуация на мировых рынках на фоне нефтяных войн и вспышки коронавируса складывается непростая. Во многих странах останавливаются предприятия и целые отрасли, падает деловая активность. "К сожалению, пандемия вносит свои коррективы и в жизнь Беларуси. Разумеется, сгущать краски не стоит, но и упрощать эту проблему тоже нельзя. Ведь главное для нас - забота о здоровье и жизни наших граждан, - сказал Владимир Андрейченко. - Своевременное принятие государством четких превентивных мер позволило взять ситуацию под контроль. Очень важно, что граждане с пониманием относятся к происходящему, сохраняют спокойствие и выдержку. Но самой глубокой благодарности заслуживают наши врачи - за профессионализм, мужество и самоотверженность, которую они проявляют, выполняя свою благородную миссию. Поддержать их в это непростое время - наш долг".

Не менее актуальная задача - минимизировать влияние эпидемии на хозяйственную деятельность. "Нужно продумать формы поддержки деловой активности, проследить, чтобы люди вовремя получали зарплаты, пенсии, чтобы им оказывались необходимые социальные услуги. Конечно, для поддержания стабильности важна совместная солидарная работа государства и общества, субъектов хозяйствования и граждан. Ведь ответственность здесь распределяется на всех практически в равной степени", - отметил спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что более активную позицию в этом вопросе должны занимать и депутаты. Нужно знать, что происходит на предприятиях и в организациях округа, разъяснять людям, какие меры принимаются для борьбы с вирусом, почему так важно быть самодисциплинированным и четко выполнять рекомендации медиков. "И, проводя эту работу, нам надо не упустить из виду другие не менее важные направления деятельности. Прежде всего следует ясно видеть те практические задачи, которые нужно сегодня решать, чтобы отстоять ключевые социально-экономические позиции Беларуси, - заявил председатель Палаты представителей. - Из этого мы должны исходить при определении законодательных приоритетов сессии. На первый план выходит создание условий, позволяющих снизить восприимчивость национальной экономики к внешним шокам. Важнейшие из них - стабильная деловая среда, повышение эффективности госсектора, развитие предпринимательства и наращивание экспорта".

Спикер добавил, что главным политическим событием во время работы сессии станет Послание главы государства белорусскому народу и парламенту, ключевые положения которого лягут в основу формирования стратегии развития Беларуси в новом пятилетии. "Эта стратегия должна не только носить антикризисный характер, но и работать на перспективу, на эффективное использование главного нашего конкурентного преимущества - человеческого капитала и тех отраслей экономики, которые станут драйверами уверенного развития страны в ХХІ веке", - сказал Владимир Андрейченко.-0-

Фото Оксаны Манчук

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Андрейченко вирус Палата представителей
Новости рубрики Общество
Cрок подачи заявлений в военные учебные заведения продлен до 8 мая
Светлана Любецкая. Фото из архива Депутаты изучают вопрос усиления ответственности в сфере санэпидбезопасности
Фото из архива Апрель в Беларуси ожидается теплее обычного
Фото из архива Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 апреля из-за сильного ветра
Фото из архива На электроэнергию для квартир с газовыми плитами предоставлена скидка
Фото из архива Температура воздуха в Беларуси в марте превысила климатическую норму на 3,4 градуса
Главное
Александр Лукашенко во время интервью Беларусь не отказывается от договора о Союзном государстве, но настаивает на равных условиях
В Беларуси на поддержку экономики из-за коронавируса планируется направить Br110 млн
Семашко: российская нефть будет поставляться без премии, но Беларусь не откажется от альтернативных источников
Как белорусский застройщик справляется с ростом курсов. Конкретный пример
Топ-новости
Депутаты изучают вопрос усиления ответственности в сфере санэпидбезопасности
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 апреля из-за сильного ветра
В Беларуси вступил в силу указ о совершенствовании земельных отношений
Акция: минус 10%! В престижном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – квартиры с выгодой в доме №2!
В Витебске на вокзалах появятся мобильные тепловизоры
На электроэнергию для квартир с газовыми плитами предоставлена скидка
Апрель в Беларуси ожидается теплее обычного
МАРТ открывает телефонную линию для мониторинга цен и тарифов
Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель
Перенос соревнований по самбо позволит лучше подготовиться к грядущим стартам - Казусенок
Более 32 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси
Депутат: от арендодателей-частников ждут послаблений для пострадавшего от коронавируса бизнеса
В Беларуси для медиков будут печатать средства защиты на 3D-принтерах
В МВД Беларуси не видят миграционных рисков от реализации соглашения о реадмиссии с ЕС
В Пинске пустили транспорт по обновленному мосту
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.