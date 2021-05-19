Андрейченко: свое право на выбор пути развития нам придется упорно отстаивать

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свое право на выбор пути развития нам придется упорно отстаивать, заявил во время заседания Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"События, с которыми мы столкнулись в середине прошлого года, заставили белорусов совершенно по-новому оценить ставшие для нас уже такими привычными понятия, как суверенитет, мир, спокойствие, безопасность. Массовые беспорядки, спровоцированные оппозицией при активной зарубежной поддержке, поставили под угрозу не только жизнь и здоровье наших соотечественников, но и само существование Беларуси как суверенного государства, проводящего независимую политику. Из этой ситуации мы извлекли несколько важных выводов. Главный из них - свое право на выбор пути развития нам придется упорно отстаивать, ежедневно доказывая свою состоятельность. Сама жизнь подтверждает правоту этого тезиса Президента Беларуси", - сказал Владимир Андрейченко.

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Фото Андрея Покумейко