Андрейченко вместе с мировыми лидерами возложил венок в мемориале истории холокоста в Иерусалиме

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко вместе с мировыми лидерами возложил венок в мемориальном комплексе истории холокоста в Иерусалиме. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Владимир Андрейченко 23 января принял участие в заседании Пятого Всемирного форума лидеров, посвященного Международному дню памяти жертв холокоста и 75-й годовщине освобождения Освенцима. Мероприятие "Помнить о Холокосте: бороться с антисемитизмом" прошло в мемориальном комплексе "Яд Вашем". Участниками этого значимого события стали более 45 глав государств, членов королевских семей, президентов, премьер-министров и глав парламентов из Европы, Северной Америки и Австралии.

Фото Палаты представителей

Программа официального визита спикера была насыщенной - 21 января Владимир Андрейченко посетил траурный митинг, прошедший в роще памяти "Яр а-Кдушим" под Иерусалимом, организованный Всеизраильским объединением выходцев из Беларуси и организацией "Бейт Глубокое". Председатель Палаты представителей возложил к памятному месту венок от имени Национального собрания Беларуси и передал организации "Бейт Глубокое" землю с мест захоронения узников Глубокского гетто, где погибли более 10 тыс. евреев, а также с территории массового уничтожения евреев из населенных пунктов Плисса и Прозороки Глубокского района.

Белорусы всегда будут воспринимать кровавые события холокоста как личную трагедию - Андрейченко Спикер отметил, что Вторая мировая война унесла жизни каждого третьего жителя Беларуси, коренным образом изменив сложившийся за века национально-этнический состав населения страны.

В тот же день состоялась встреча Владимира Андрейченко со спикером Кнессета Израиля Йоэлем Эдельштейном. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего межпарламентского взаимодействия, вопросы участия депутатов в работе совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству и реализации договоренностей о создании зоны свободной торговли между Израилем и ЕАЭС.

Кроме того, во время посещения этой страны прошли встречи с руководителями парламентов Азербайджана и Литвы.

22 января председатель Палаты представителей посетил мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд Вашем" и провел встречу с директором архива мемориала Хаимом Гертнером, на которой обсуждались возможные совместные действия в области сохранения исторической памяти. Владимир Андрейченко передал в музей "Яд Вашем" копии документальных материалов о погибших в годы войны депутатах Верховного Совета БССР первого созыва и пригласил руководство мемориала принять участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв гетто, уничтоженного фашистами в 1943 году, которые пройдут в августе в Глубоком.

Глубокский и Ушачский районы предлагают совместные проекты мемориалу истории холокоста в Израиле Подчеркнув важность развития взаимодействия по сохранению исторической памяти на региональном уровне, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко пригласил руководство "Яд Вашем" принять участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв гетто, уничтоженного фашистами в 1943 году.

В тот же день в резиденции главы государства состоялась краткая беседа Владимира Андрейченко с Президентом Израиля Реувеном Ривлиным. Председатель Палаты представителей передал приветствие от Александра Лукашенко. В свою очередь Реувен Ривлин просил передать наилучшие пожелания Президенту Беларуси и благодарность за участие страны в мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения Освенцима.-0-

Президент Израиля ценит участие Беларуси в международном форуме памяти жертв холокоста Об этом президент Израиля Реувен Ривлин заявил в беседе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.