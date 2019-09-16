Андрейченко высказался за переход к мажоритарно-пропорциональной системе выборов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо постепенно переходить к смешанной избирательной системе. Такое мнение высказал сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко в эфире телеканала
По его мнению, сегодня нет "кричащих" проблем, которые бы потребовали немедленных изменений в избирательном законодательстве. Отдельные вопросы назрели, поэтому Избирательный кодекс нуждается в совершенствовании, но в революционных изменениях необходимости нет, считает Владимир Андрейченко.
"Что касается смешанной системы выборов, я сторонник того, чтобы мы постепенно переходили, и чтобы у нас была и мажоритарная, и пропорциональная системы, то есть смешанная система выборов, - сказал председатель Палаты представителей. - Сколько это будет процентов - надо поработать над этим вопросом и определиться. Но мы в парламенте все-таки должны услышать и то меньшинство, которое будет избрано от наших политических партий".-0-