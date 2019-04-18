Анфимов: народный контроль должен строиться на неравнодушии людей

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение народного контроля может быть возрождено в Беларуси. Об этом председатель КГК Леонид Анфимов сообщил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Исходя из опыта работы с обращениями граждан, на выездных приемах в регионах, очень много людей приходят не с личными просьбами, а обращают внимание на недостатки, которые есть в их местности. Много неравнодушных людей. Именно на них будет строиться костяк движения по привлечению общественности к контролю за тем, что происходит в стране", - сказал Леонид Анфимов.

В советское время работа госконтроля строилась на основе общественного участия в этой деятельности. "Слова "Лучший контролер - это совесть" были настолько популярными, что все общество стремилось помочь выявлять нарушения дисциплины, недостатки, - напомнил Леонид Анфимов. - Даже если мы сможем привлечь хотя бы 10% того потенциала, который был в советское время, это было бы весомым подспорьем".

Сегодня в столичном парке Победы заложена аллея, посвященная 100-летию образования государственного контроля в Беларуси. Работники центрального аппарата КГК, ветераны контрольного ведомства высадили 25 молодых ясеней. Деревца как раз успеют прижиться и окрепнуть к торжественному открытию аллеи и закладке памятного знака, которые состоятся в августе этого года, в дни празднования 100-летия госконтроля. Кстати, в этом же году отмечается 25-летие со дня основания КГК в нынешнем виде.

"В течение всех этих лет главным оставалось отстаивание интересов государства, рациональное расходование госсредств и использование госсобственности, борьба с бюрократизмом, расточительностью, поддержание порядка и дисциплины", - отметил Леонид Анфимов.

Председатель общественного объединения ветеранов центрального аппарата КГК Владислав Цыдик подчеркнул: "Я проработал в системе госконтроля 15 лет, начиная с должности начальника подотдела и заканчивая председателем КГК Минской области. И могу сказать, что, хотя работы всегда было много, домой возвращался уставшим, но с чувством гордости, что сделал за день что-то полезное. Ведь работники комитета всегда на передовой, прежде всего в экономической сфере".-0-

Фото Оксаны Манчук