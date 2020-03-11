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11 марта 2020, 14:46

Анфимов: торжественное вручение паспорта гражданина важно для патриотического воспитания

Леонид Анфимов и учащийся средней школы №4 города Несвижа Минской области Андрей Кабариха
Леонид Анфимов и учащийся средней школы №4 города Несвижа Минской области Андрей Кабариха

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паспорт повышает чувство ответственности молодого человека как гражданина, поэтому торжественное вручение этого документа - важный элемент патриотического воспитания. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Комитета госконтроля Беларуси Леонид Анфимов на вручении паспортов школьникам во время Всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!", передает корреспондент БЕЛТА.

Леонид Анфимов вручает паспорт Павловской Анне, учащейся средней школы №3 города Береза Брестской области, победительнице районного конкурса по биологии "Эко волонтер"
Леонид Анфимов вручает паспорт Павловской Анне, учащейся средней школы №3 города Береза Брестской области, победительнице районного конкурса по биологии "Эко волонтер"

"Эта акция - важный элемент патриотического воспитания детей. Преемственность поколений можно обеспечить только через такие мероприятия, когда старшие встречаются с молодыми людьми как с равными. Когда-то они придут нам на смену в деле управления страной. Они должны уже с юных лет воспринимать себя полноценными гражданами Республики Беларусь, ощущать, что на них возлагаются большие надежды, - сказал Леонид Анфимов. - А первая задача, которую они сегодня должны выполнять, - это учеба. Известный призыв к учебе не устарел, особенно он актуален в наше время. Это позволит в будущем стране преобразиться, не отставать от общемировых процессов".

Леонид Анфимов вручает паспорт Игнатович Елизавете, учащейся средней школы №17 города Минска, лауреату шестого республиканского конкурса "Беларускiя таленты" и международного фестиваля современных искусств "M-Fest"
Леонид Анфимов вручает паспорт Игнатович Елизавете, учащейся средней школы №17 города Минска, лауреату шестого республиканского конкурса "Беларускiя таленты" и международного фестиваля современных искусств "M-Fest"

Леонид Анфимов вручает паспорт Станкевичу Станиславу, учащемуся средней школы №2 имени Федора Яковлевича Кухарева города Добруш Гомельской области, участнику многочисленных районных и областных спортивно-массовых мероприятий, победителю районных соревнований по футболу
Леонид Анфимов вручает паспорт Станкевичу Станиславу, учащемуся средней школы №2 имени Федора Яковлевича Кухарева города Добруш Гомельской области, участнику многочисленных районных и областных спортивно-массовых мероприятий, победителю районных соревнований по футболу

Леонид Анфимов вручает паспорт Иванцевич Виктории, учащейся Кемелишковского учебно-педагогического комплекса ясли-сад-средняя школа Островецкого района Гродненской области, победителю предметных олимпиад школьного и районного уровней, лауреату музыкальных, интеллектуальных конкурсов
Леонид Анфимов вручает паспорт Иванцевич Виктории, учащейся Кемелишковского учебно-педагогического комплекса ясли-сад-средняя школа Островецкого района Гродненской области, победителю предметных олимпиад школьного и районного уровней, лауреату музыкальных, интеллектуальных конкурсов

Паспорт получил Кабариха Андрей, учащийся средней школы №4 города Несвижа Минской области, член отряда юных спасателей-пожарных "Ястребы", отряда юных инспекторов движения "Радар"
Паспорт получил Кабариха Андрей, учащийся средней школы №4 города Несвижа Минской области, член отряда юных спасателей-пожарных "Ястребы", отряда юных инспекторов движения "Радар"

Глава КГК, приветствуя 14-летних ребят, признался: вручение паспортов для него - не менее волнительный момент, чем для виновников торжества. "Вы получаете не просто документ, удостоверяющий личность. У вас будет много и других документов, сертификатов. Но паспорт - это документ, удостоверяющий вашу принадлежность к Республике Беларусь, удобной для жизни стране, которая делает все, чтобы обеспечить ваше достойное развитие, самореализацию, - подчеркнул Леонид Анфимов. - Нас всех объединяет чувство общности со своим народом, Родиной. Хотелось бы, чтобы это не было для вас абстрактным понятием. Родина - это наша страна, все, что нас окружает".

Леонид Анфимов вручает паспорт Яцевич Надежде, учащейся гимназии №28 города Минска, победителю различных конкурсов по белорусскому языку
Леонид Анфимов вручает паспорт Яцевич Надежде, учащейся гимназии №28 города Минска, победителю различных конкурсов по белорусскому языку

Леонид Анфимов вручает паспорт Черниковой Ксении, учащейся гимназии города Хойники Гомельской области, активной участнице культурно-массовых мероприятий различного уровня: "Мой класс – моя команда", "Кенгуру", "Олимпионок"
Леонид Анфимов вручает паспорт Черниковой Ксении, учащейся гимназии города Хойники Гомельской области, активной участнице культурно-массовых мероприятий различного уровня: "Мой класс – моя команда", "Кенгуру", "Олимпионок"

Главными героями торжества стали 12 школьников из регионов страны и столицы. Все ребята - отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад различного уровня, активисты детских и молодежных общественных объединений.

По словам учащейся гимназии №28 города Минска Надежды Яцкевич, очень волнительно получать первый в жизни документ в такой обстановке. "Чувствую особую ответственность, - призналась девушка. - Хочется и дальше своими делами доказывать, что я - достойный гражданин Беларуси". Надя еще не определилась с профессией, поэтому пока не представляет точно, какой именно вклад в развитие своей страны может внести. "Пока стараюсь просто хорошо учиться и радовать родителей. Может быть, в будущем стану врачом", - добавила гимназистка.

С ней согласен и ученик СШ №2 им.Ф.Кухарева Добруша Станислав Станкевич: "Хорошо учиться сейчас - самое главное. Так я смогу большего добиться в будущем, помогать и быть полезным своей стране. Например, в экономике. Хочу работать в веб-программировании", - рассказал Станислав. Кроме того, юноша придерживается здорового образа жизни, так как считает, что здоровье - залог успешного будущего. Школьник участвует в спортивно-массовых мероприятиях и является победителем районных соревнований по футболу.

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране по 15 марта под слоганом #раЗАм. В преддверии и в День Конституции более 4 тыс. юных белорусов получат главный документ из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных людей страны. Официальные мероприятия традиционно пройдут в Музее современной белорусской государственности, Совете Республики Национального собрания, Комитете государственного контроля. Символично, что 15 марта финал Всебелорусской акции состоится в Конституционном суде. Акция "Мы - граждане Беларуси!" стартовала в 2004 году по инициативе БРСМ.-0-

Фото Максима Гучека

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